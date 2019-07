"Bir Zamanlar... Hollywood'da" filminden yeni fragman

Kült filmlerin usta yönetmeni Quentin Tarantino imzalı "Bir Zamanlar... Hollywood'da" (Once Upon A Time In Hollywood) filminden yeni fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Sinema sektörünün en prestijli etkinliği Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle buluşan film, 7 dakika boyunca alkış yağmuruna tutulmuştu. Tarantino’nun 9’uncu filmi oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Hollywood'un en gözde oyuncularının bulunduğu filmin başrollerini Brad Pitt ve Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio üstleniyor. Ben, Tonya ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie, Kurt Russell, güzel yıldız Dakota Fanning, Tim Roth, James Marsden, usta oyuncu Al Pacino, Timothy Olyphant, Margaret Qualley, Luke Perry, Damian Lewis, Damon Herriman, yakışıklı oyuncu Emile Hirsch, Bruce Dern gibi isimler de yer alıyor.

Filmin konusu; Rick Dalton, bir televizyon filmi aktörüdür. Dalton'ın başarılı bir western dizisi bulunmaktadır. Ancak Rick, kendini televizyondan uzaklaştırıp film sektörüne adım atmak istemektedir. Onun dublörü olan Cliff Booth ise bu konuda ona katılmaktadır. Ancak ikilinin yaşlarının ilerlemesiyle birlikte Hollywood'taki şansları da azalmaktadır. Hollywood'un yeni gözdelerinden olan Sharon Tate ise Rick'in komşusudur. Ancak Hollywood'un ışıltılarla dolu ve pervasız akışı, Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson tarikatı tarafından katledilmesiyle kesilecektir...

Zengin kadrosunda Hollywood'un en gözde oyuncularının bulunduğu filmin senaryosunda da usta yönetmenin imzası var. Usta yönetmen bu senaryo üzerinde 5 yıl boyunca çalıştığını söylemişti. Merakla beklenen "Bir Zamanlar... Hollywood'da" filminin ülkemizdeki izleyicileriyle 23 Ağustos 2019 tarihinde sinemalarda buluşması bekleniyor.