Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölümü izleyenlerin karşısına çıkıyor. TRT 1'in iddialı dizileri arasında yerini alan yapım seyirciyi ekran başına kilitliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölümde yine heyecanlı anlar yaşanıyor. Dizide bu hafta; Kemal, Ankaralı ile İnci'nin yolu ise büyük bir sürprizle Derviş 'le kesişir. Kemal, İnci Müge ve diğer tüm esirlerin hayatını kurtarmak için büyük cesaret örneği göstererek canını ortaya koyar.
Kemal, Ankaralı ile İnci'nin yolu ise büyük bir sürprizle Derviş 'le kesişir. Kemal, İnci-Müge ve diğer tüm esirlerin hayatını kurtarmak için hayatını ortaya koyar. Ankaralı ise yeni tanıştığı Kemal'in fedakarlığına şahit olduğunda onunla uzun süre yürünecek bir yol arkadaşlığının başladığını anlar. Ancak Kemal ve Ankaralının ilk karşılaşmaları oldukça sert olur. Derviş'in nasıl hayatta kaldığı ortaya çıkarken, yeni hedefi esir tutuldukları yerden İnci ve Müge'yi kaçırıp onları Kemal'e ulaştırmaktır.
Diğer yandan Ankaralının nişanlısı Ayşe gizlice girdiği macera sonucu uzun süre sonra ilk kez nişanlısı ile irtibata geçer. İki sevgilinin duygu yüklü hikayesinde büyük bir sürpriz vardır: Ankaralının gizli görevle bulunduğu Almanya günleri ve Ayşe ile tanışmaları bir aşk hikayesi olarak ekranlara geliyor.
Makaryos güçleri Lefkoşa'yı ele geçirip Rauf ve Dr Küçük'ün karargahı düşerken Türkiye, Kıbrıs'a müdahale kararı alır. Kıbrıs Türkü varını yoğunu ortaya koyup direnirken tükenmekte olan zamana karşı Türk jetleri onların yardımıma yetişebilecek midir?
İnci ve Müge, esirhaneden ilk kez dışarı çıkarken; Ankaralının nişanlısı Ayşe ise aşkı için büyük bir çılgınlığın eşiğindedir.
Kızı ve karısının öldürüldüğünü düşünen Kemal’in şimdi tek amacı vardır, durumu iyice ağırlaşan babasını ve gittikçe eksilen göç kafilesini, Ankaralı’nın kurduğu çadır kente sağ salim götürebilmek. Kemal, onları kontrol noktasından geçirebilmek için kendini feda etmeye karar verir. Ama bunun farkına varan biri vardır. Ankaralı ise Lefkoşa’da biriken yaralıların ve Binbaşı Nihat’ın ailesinin naaşlarının Türkiye’ye sevk edilebilmesi için bir intihar görevine girer; adadaki İngiliz yüksek komiserliğini tek başına basacak, Türkiye’nin yardım uçağının yaralıları alıp kalkması konusunda onlara dair elindeki büyük kozu kullanacaktır. Bu kozun kaynağı Sovyetler Birliği’dir. Ankaralı’yı bu bölüm Sovyetler Birliği’nde görev yaptığı zamanlarda bir Azeri Türkü olarak izleyeceğiz. İnci ve Müge, esirhaneden ilk kez dışarı çıkarken; Ankaralı’nın nişanlısı Ayşe ise aşkı için büyük bir çılgınlığın eşiğindedir.
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