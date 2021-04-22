Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölümü izleyenlerin karşısına çıkıyor. TRT 1'in iddialı dizileri arasında yerini alan yapım seyirciyi ekran başına kilitliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölümde yine heyecanlı anlar yaşanıyor. Dizide bu hafta; Kemal, Ankaralı ile İnci'nin yolu ise büyük bir sürprizle Derviş 'le kesişir. Kemal, İnci Müge ve diğer tüm esirlerin hayatını kurtarmak için büyük cesaret örneği göstererek canını ortaya koyar.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 4. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? BİR ZAMANLAR KIBRIS 4. BÖLÜM ÖZET

Kemal, Ankaralı ile İnci'nin yolu ise büyük bir sürprizle Derviş 'le kesişir. Kemal, İnci-Müge ve diğer tüm esirlerin hayatını kurtarmak için hayatını ortaya koyar. Ankaralı ise yeni tanıştığı Kemal'in fedakarlığına şahit olduğunda onunla uzun süre yürünecek bir yol arkadaşlığının başladığını anlar. Ancak Kemal ve Ankaralının ilk karşılaşmaları oldukça sert olur. Derviş'in nasıl hayatta kaldığı ortaya çıkarken, yeni hedefi esir tutuldukları yerden İnci ve Müge'yi kaçırıp onları Kemal'e ulaştırmaktır.

Diğer yandan Ankaralının nişanlısı Ayşe gizlice girdiği macera sonucu uzun süre sonra ilk kez nişanlısı ile irtibata geçer. İki sevgilinin duygu yüklü hikayesinde büyük bir sürpriz vardır: Ankaralının gizli görevle bulunduğu Almanya günleri ve Ayşe ile tanışmaları bir aşk hikayesi olarak ekranlara geliyor.