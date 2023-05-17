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'Biraz düşündüm ve sonra boğazına...' Korkunç cinayette yeni detay! 'Araç koltuğu' tartışmasından sonra...

17.05.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da hurma bahçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan şahsı, arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan zanlının, iddiaya göre “koltuklarımı çaldın” diye iftira attığı için arkadaşını öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlının ifadesinde "Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarıldım” diyerek kendini savunduğu kaydedildi.

'Biraz düşündüm ve sonra boğazına...' Korkunç cinayette yeni detay! 'Araç koltuğu' tartışmasından sonra...

Olay, 15 Mayıs’ta saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 328 Sokak’taki hurma bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yürüyüşe çıkan bir kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan adamı görünce polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde yerde yatan kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal (37) olduğu belirlendi. Baysal’ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Baysal’ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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MAKTULÜ KENDİ ARACINDA ÖLDÜRMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra Baysal’ın son olarak H.Ç. ile görüştüğünü tespit etti. H.Ç.’nin olay günü ilk olarak arkadaşı S.Ö. (39) ile irtibat kurduğu, ardından Baysal’ı cep telefonuyla arayarak Haydaroğlu Mahallesi’ndeki bir bahçeye çağırdığı, daha sonra şüphelilerin Baysal’ın geldiği hafif ticari araca bindiği, cinayetin de bu araçta işlendiği ortaya çıktı. İki şüphelinin daha sonra Baysal’ın cesedini aynı araçla yakındaki başka bir bahçeye götürdükleri, burada saklamak için üzerine çalı attıkları tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu adresi belirlenen H.Ç., polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

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"BOĞAZINA SARILDIM"

Gözaltına alınan H.Ç. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tutuklanan şahsın ifadesinde, “Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim. ‘Benim arabam mı var koltukları çalayım? Benim çaldığımı kim söyledi?’ dedim. Konuşması için zorladım. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarıldım” diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Öte yandan, diğer şüpheli S.Ö.’nün yakalanması için polisin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. (İHA)

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