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Birce Akalay'dan 'estetik' açıklaması

07.05.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündem olan "20'li yaşlar" akımına Birce Akalay da katıldı. Ünlü oyuncu paylaşımıyla hakkında çıkan 'estetik' iddialarına da açıklama getirdi.

Birce Akalay'dan 'estetik' açıklaması

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay, sosyal medyada çığ gibi büyüyen "20'li yaşlar" akımına uydu.

2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Paris’te düzenlenen Avrupa Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Akalay, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlerle sık sık magazin gündemine geliyor.

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"BURNU MİŞ MİŞ..."

Instagram hesabından nostaljik bir paylaşıma imza atan 36 yaşındaki oyuncu, yayınladığı fotoğraf ile estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi. Akalay, "Bu fotoğraf 2004 yılında Paris'te çekildi. Henüz 20 yaşındayım. Burnu miş miş, yanakları fiş fiş, çenesi kem küm olmuş diyenlere selamlar" ifadelerini kullandı.

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Birce Akalay
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
E burnuna estetik yapmışsın işte neyin ters manyelini yapıyorsun kocamanmış küçültmüşsün

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