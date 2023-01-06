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  4. Birce Akalay'dan yakın dostu İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan aşkına ilk yorum!

Birce Akalay'dan yakın dostu İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan aşkına ilk yorum!

06.01.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birce Akalay sık sık adının aşk dedikodularına karıştığı yakın dostu İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisi hakkında sorulara yanıt verdi. Kuş Uçuşu dizisinde beraber kamera karşısına geçen ikiliden Akalay bakın ne dedi.

Birce Akalay'dan yakın dostu İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan aşkına ilk yorum!

Birce Akalay’ın başrolünü İbrahim Çelikkol ve Miray Daner’le paylaştığı Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezon çekimleri devam ediyor.

Son olarak Enis Arıkan’ın doğum günü çıkışı görüntülenen Akalay, sık sık adının aşk dedikodularına karıştığı arkadaşı Çelikkol hakkında sorulara yanıt verdi.

Dizi çekimlerinin çok iyi gittiğini anlatan Akalay partneri Çelikkol’la set dışında da görüştüklerini anlattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, kendisinin de arkadaşı olan Natali Yarcan’la İbrahim Çelikkol’un ilişkisi hakkında az ve öz bir yorum yaptı.

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Birce Akalay, “Kendi ilişkim hakkında konuşmaya imtina ederken en yakın arkadaşım ilişkisi hakkında konuşamam ama mutlu olduğunu görüyorum. Ben de mutlu oluyorum” demekle yetindi.

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