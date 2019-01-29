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Birds Of Prey'den Margot Robbie'li ilk tanıtım

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 29.01.2019 08:52 | Son Güncelleme

Aykırı kadın kahraman Harley Quinn’i DC’nin diğer kadın kahramanlarıyla bir araya getiren Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)’den ilk tanıtım fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Birds Of Prey'den Margot Robbie'li ilk tanıtım

Çekimlerine çok kısa süre önce başlanan "Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)" filminden sürpriz bir tanıtım fragmanı yayımlandı. Güzel oyuncu Margot Robbie’yi bir kez daha korkusuz Harley Quinn rolünde izleyeceğiz. Detayları henüz paylaşılmayan filmde Margot Robbie’ye Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ella Jay Basco, Ewan McGregor ve Chris Messina gibi isimler eşlik ediyor.

DC’nin kadın kahramanlarını bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda da bir kadın oturuyor. Geçtiğimiz yıl Sundance Film Festivali’nden ödülle dönen ilk uzun metrajlısı Dead Pigs ile adını geniş kitlelere duyuran Cathy Yan, filmin yönetmenliğini üstleniyor. Yan aynı zamanda bir süper kahraman filmi yöneten Asyalı ilk kadın yönetmen ünvanını da şimdiden aldı.

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Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), 7 Şubat 2020 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Harley Quinn Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn Margot Robbie

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