Birds Of Prey'den Margot Robbie'li ilk tanıtım

Çekimlerine çok kısa süre önce başlanan "Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)" filminden sürpriz bir tanıtım fragmanı yayımlandı. Güzel oyuncu Margot Robbie’yi bir kez daha korkusuz Harley Quinn rolünde izleyeceğiz. Detayları henüz paylaşılmayan filmde Margot Robbie’ye Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ella Jay Basco, Ewan McGregor ve Chris Messina gibi isimler eşlik ediyor.

DC’nin kadın kahramanlarını bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda da bir kadın oturuyor. Geçtiğimiz yıl Sundance Film Festivali’nden ödülle dönen ilk uzun metrajlısı Dead Pigs ile adını geniş kitlelere duyuran Cathy Yan, filmin yönetmenliğini üstleniyor. Yan aynı zamanda bir süper kahraman filmi yöneten Asyalı ilk kadın yönetmen ünvanını da şimdiden aldı.

Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), 7 Şubat 2020 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.