Biri sizi konuşmuyor! Hastalıktan da beter edebilir

Kulak çınlaması, kimi zaman anlık olarak gelip geçerken kimi zaman ise sürekli ve dayanılmaz hale gelebilir. Kulak çınlaması nedir, kulak çınlaması nasıl geçer gibi soruların birden fazla cevabı var. Kulak çınlaması bir hastalık olmasa da bazı etkileri hastalıktan daha çok sizi etkileyebilir. Kulak çınlaması her yaş grubunda görülebilir. Peki kulak çınlaması nasıl geçer? KULAK ÇINLAMASI NEDİR? Kulak çınlaması, kulakta bir anda meydana gelen vızıltı, uğultu veya düdük sesine benzer bir sesin rahatsız edici derecede duyulmaya başlamasınız. Kulak çınlaması, her iki kulakta da olabilir. KULAK ÇINLAMASI NEDEN OLUR? • Gürültüye bağlı işitme kaybı (Müzisyenler, gürültülü fabrika veya iş ortamında çalışanlar)

• Kulak ve sinüs enfeksiyonları

• Kalp veya kan damarları hastalıkları

• Beyin tümörleri

• Kadınlarda hormonsal değişikliklere

• Tiroid bezi (guatr) anormallikleri

• Yaşa bağlı; Tinnitus bazen yaşlı kişilerde işitme kaybının ilk işaretidir

• İlaçlara bağlı bir yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. 200'den fazla ilaç cinsi kulak çınlaması neden olduğu bilinmektedir.

• Kuvvetli ses travmasına maruz kalma bunlar Patlamanın şok dalgası işlemi (patlamalar maruz kalan Askerler de polislerde tinnitus gelişebilir.)

• Yorgunluk, depresyon, anksiyete, hafıza ve konsantrasyon ile ilgili sorunlar kulak çınlamasına neden olabilir.

• baş ve boyun kan akımı ile ilgili sorunlar ile olabilir

• Çene eklemi problemleri

• orta kulak kemiklerin sertleşmesi, kireçlenmesi (Otoskleroz vs.)

• kulak zarı delikleri

• baş dönmesi ile karakterize bazı hastalıklarda beraber olabilir(Meniere hastalığı)

• kulak kirleri

• Belirli gıdalar kulak çınlamasını tetikleyebilir. Gıdalar kırmızı şarap, tahıl bazlı içkiler, peynir ve çikolata, yüksek yağlı beslenme yüksek tuz tüketimi kulak çınlaması kötüleştirebilir

KULAK ÇINLAMASI NASIL GEÇER? İlk akla gelen şey gibi kulak kiri olmalıdır. Dış kulak yolu tıkanıklığının araştırılması için birincil yapılacak iş doktoru, görmektir. Doktorunuz altta yatan sebebin kulak çınlaması neden olup olmadığını öğrenmek için hastalığınıza neden olacak bilgileri sorgulayacak ve araştırmasını yapacaktır. KBB fizik muayeneniz, baş, boyun ve kulakları incelemek ve kulak çınlaması ile birlikte herhangi bir işitme kaybı olup olmadığını belirlemek için işitme testi yaptıracaktır. YA KULAĞIMDAKİ SESLER GİTMEZSE? Bazı kişilerde kulak çınlaması kaybolmaz ya da kötüleşiyor. Bazı durumlarda bu sesler duymayı etkileyebilir, konsantrasyonunuzu bozabilir, hatta uyku düzeninizi bozacak kadar şiddetli olabilir. Doktorunuz gürültü ve hayat üzerindeki etkisi şiddetini azaltmak için yollar bulmaya yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışacaktır. Kulak çınlamasının tedavisi sınırlıdır ve tedaviden fayda sağlanması düşüktür. Bu sınırlı tedavi şansını doktorunuz sizde deneyecektir. Kulak çınlamasının sebebine bağlı objektif bir sorun varsa çözüme gidilmesi mümkün olabilir. Fakat yüzde yüz çözümü için henüz bir çare bulunmamaktadır. Ancak koşulları düzenlemekle ile daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilecek tedaviler mevcuttur. Doktorlar sizdeki kulak çınlamasının şiddetini azaltmak için etkilenme alanlarına bağlı olarak, aşağıdaki tedaviler bir arada sunacak.

İşitme cihazları: genellikle kulak çınlaması ile birlikte işitme kaybı olan kişiler için faydalıdır. işitme cihazı kullanmakla hem duyma hem de kulak çınlama sesi baskılanır. Danışmanlık: kulak çınlaması ile yaşamayı öğrenmekte size yardımcı olur. Maskeleme cihazı: kulak çınlaması maskeleme ye yarayan yani sesi baskılayan küçük elektronik cihazlardır. Ses üreten cihazlar: uyumaya yardımcı olan cihazlardır. Yatak yakınında yer alan, size keyif verecek şekilde deniz dalgaları gibi sesler, şelaleler, yağmur veya yaz gece sesleri vererek, kulaktaki sesi baskılar. Kulak çınlaması hafif ise, uykuya dalmada yardımcı olmaktadır. Akustik sinir stimülasyonu: nispeten yeni bir tekniktir. geniş bant akustik sinyal adı verilen bir uyarı vererek kulak çınlaması için duyarsızlaştırmayı amaçlar. Bir avuç büyüklüğündedir ve kulaklık ile kullanır. Tedavi sonunda kulak çınlaması için duyarsızlaştırır, kulak çınlaması azaltılması veya ortadan kaldırılması için etkili olabileceği gösterilmiştir. Antidepresanlar ve antianksiyete ilaçlar ruh halinizi iyileştirmek ve uykunuza yardımcı olmak için doktorunuz tarafından reçete edilebilir.