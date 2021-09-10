OnlyFans yıldızı Toni Camille, sosyal medyada ünlemeden önce sokakta yaşadığını itiraf etti

Cardiff’te yaşayan Toni Camille, sosyal medyada popülerlik kazanmadan önce geçimini sağlayabilmek için garsonluk yapıyordu. Ek gelir olarak ise kimi zaman evlere temizliğe ya da bebek bakıcılığına gidiyordu. Sokakta serbest çalışan bir fotoğrafçıyla tanıştı. Fotoğrafçının OnlyFans’a katılmayı düşünüp düşünmeyeceğini sorması ise hayatını bir anda değiştirdi.

162 BİN KİŞİ TAKİP EDİYOR

OnlyFans hesabından paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede ünlenen Camille, Instagram ve YouTube üzerinden de kendisine bir kitle oluşturmayı başardı. Kısa bir sürede sosyal medya fenomenine dönüşen Toni Camille, ilk iş olarak kendisine bir ev satın aldı. OnlyFans’ta 162 bin abonesi bulunan Camille, her gönderisi için takipçilerinden ayda 12 bin doların üzerinde bir ücret talep ediyor.



