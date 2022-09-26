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Biyometrik fotoğraf nasıl anlaşılır? Biyometrik fotoğrafın farkı nedir?

26.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biyometrik fotoğraflar yeni kimlik kartları, pasaport, vize, ehliyet, uluslararası evlilik cüzdanlarında kullanılır. Resmî belgeler için zorunluluk hâline getirilmiştir. Biyometrik fotoğraflar hem kullanıldığı belgeler hem de ebadı ve özellikleri bakımından vesikalık fotoğraflara göre farklılık gösterir. Peki, biyometrik fotoğrafın farkı nedir?

Biyometrik fotoğraf nasıl anlaşılır? Biyometrik fotoğrafın farkı nedir?

Biyometrik fotoğrafların standartları ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından belirlenmiştir. Ayrıca biyometrik fotoğraflar makinada okunabilen kimlik kartlarında kullanılır. Bu fotoğrafların belirli ebatlara ve özelliklere sahip olması gerekir. Yüksek kaliteli, yüz biyometresinin tespit edildiği fotoğraflardır. Biyometrik fotoğraflar resmî kurum ve kuruluşlarda, resmî belgeler için istenir. Yeni tip kimlik kartlarıyla birlikte biyometrik fotoğraf kullanmak zorunlu hâle geldi. Artık resmî belgelerde vesikalık yerine biyometrik fotoğraf kullanılıyor.

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Biyometrik fotoğraf nasıl anlaşılır?

Biyometrik fotoğraflar belirli ebatlarda ve özelliklerde olmalıdır. En belirgin özelliği yüksek çözünürlüğe sahip olmasıdır. Biyometrik fotoğrafları diğer fotoğraflardan ayıran özellikler kısaca şu şekildedir:

  • Çözünürlüğün en az 600 dpi olması gerekmektedir.
  • Kişinin saç bitiminden çeneye kadar olan mesafe kadınlarda 32 mm, erkeklerde 36 mm olacak şeklinde ayarlanmalıdır.
  • Biyometrik fotoğrafların şablonunda burun tam orta çizgide olmalıdır.
  • Fotoğrafın üstünden saç çizgine kadar olan mesafe 10 mm olmalıdır.
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Biyometrik fotoğrafın farkı nedir?

Biyometrik fotoğraf kişinin yüz biyometrisinin ölçülebildiği fotoğraflardır. Bu sebeple biyometrik fotoğraflar, özellikleri ve ölçüleri bakımından normal vesikalık fotoğraflara göre farklılık göstermektedir. Biyometrik fotoğraf ve vesikalık fotoğraf farkı şu şekildedir:

  • Vesikalık fotoğraflarda arka fon farklı renklerde kullanılabilirken biyometrik fotoğraflarda arka fon beyaz ve desensiz olmalıdır.
  • Vesikalık fotoğraflarda kişi gülümseyebilir, dişleri görünebilir. Biyometrik fotoğraflarda kişi gülümsememeli, dişler görünmemelidir.
  • Biyometrik fotoğraflarda saç yüzü kapatmamalı, kulak ve alın net bir şekilde görünmelidir. Vesikalık fotoğraflarda böyle bir şart yoktur.
  • Biyometrik fotoğrafta makyaj yapılması sorun olmasa da yüzdeki iz veya leke varsa kapatılmamalıdır. Vesikalık fotoğraflardaysa bu bir sorun değildir.
Biyometrik fotoğraf vesikalık yerine geçer mi? Biyometrik fotoğraf ile vesikalık arasındaki fark nedir?Biyometrik fotoğraf vesikalık yerine geçer mi? Biyometrik fotoğraf ile vesikalık arasındaki fark nedir?


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