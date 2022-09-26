Biyometrik fotoğraf nasıl anlaşılır? Biyometrik fotoğrafın farkı nedir?

Biyometrik fotoğrafların standartları ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından belirlenmiştir. Ayrıca biyometrik fotoğraflar makinada okunabilen kimlik kartlarında kullanılır. Bu fotoğrafların belirli ebatlara ve özelliklere sahip olması gerekir. Yüksek kaliteli, yüz biyometresinin tespit edildiği fotoğraflardır. Biyometrik fotoğraflar resmî kurum ve kuruluşlarda, resmî belgeler için istenir. Yeni tip kimlik kartlarıyla birlikte biyometrik fotoğraf kullanmak zorunlu hâle geldi. Artık resmî belgelerde vesikalık yerine biyometrik fotoğraf kullanılıyor.
Biyometrik fotoğraflar belirli ebatlarda ve özelliklerde olmalıdır. En belirgin özelliği yüksek çözünürlüğe sahip olmasıdır. Biyometrik fotoğrafları diğer fotoğraflardan ayıran özellikler kısaca şu şekildedir:
Biyometrik fotoğraf kişinin yüz biyometrisinin ölçülebildiği fotoğraflardır. Bu sebeple biyometrik fotoğraflar, özellikleri ve ölçüleri bakımından normal vesikalık fotoğraflara göre farklılık göstermektedir. Biyometrik fotoğraf ve vesikalık fotoğraf farkı şu şekildedir:
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