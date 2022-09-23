Biyometrik fotoğraf ölçüleri: Pasaport ve ehliyet için biyometrik fotoğraf ölçüleri nedir?

Biyometrik fotoğrafların standartları ICAO tarafından belirlenmiştir. Biyometrik fotoğrafların standartlara uyabilmesi için bazı kurallar bulunur. Makinelerde, çip sayesinde okunabilen kimlik kartlarında kullanılan bu fotoğraflar yüksek kalitede olmalıdır. Aynı zamanda belli ölçüleri ve özellikleri olan yüz biyometrisinin tam olarak tespit edilebilmesi gerekir. Biyometrik fotoğraf beyaz fonda çekilmelidir. Yeterli ışık olmalı ve fotoğrafta herhangi bir gölgelenmenin olmaması gerekmektedir. Ayrıca fotoğraf en fazla 6 ay önce çekilmiş olmalıdır. Biyometrik fotoğraf boyutu ayarlama doğru bir şekilde olmalıdır. İstenilen ölçü dışında olan fotoğraflar kabul edilmez. Peki, biyometrik fotoğraf kaça kaç oranında olmalıdır?

Pasaport ve ehliyet için biyometrik fotoğraf ölçüleri nedir?

Kullanılacak yer için kullanılan biyometrik fotoğraf ölçüleri farklılık gösterebilmektedir. Bunun için gerekli olan belgelere göre biyometrik fotoğraf kullanılması gerekmektedir. Biyometrik fotoğraf ölçüleri kullanılacağı resmî belgeye ya da verileceği kuruma göre değişiklik gösterir. Ülkemizde özellikle pasaport ve ehliyet için kullanılan biyometrik fotoğrafın ölçütleri de standarta dâhildir. Belirtilen ölçülerin dışında olan hiçbir biyometrik fotoğraf pasaport ve ehliyet için kabul edilmemektedir.

Pasaport ve vize için biyometrik fotoğraf ölçüleri

Pasaport, uluslararası bir kimlik olarak da kullanılmaktadır. Pasaport başvurusu için veya pasaportta kullanılacak fotoğraf için biyometrik fotoğraf kullanılması gerekmektedir. Pasaport için biyometrik fotoğraf ölçüleri şu şekilde olmalıdır:

Beyaz fonda 50 mm X 60 mm olmalıdır.

Vize için biyometrik fotoğraf ölçüleri ise vize türüne göre farklılık gösterir. Biyometrik fotoğrafların arka fonu beyaz ve renksiz olmak şartıyla:

Schengen Vizesi (Avrupa Vizesi) için 35 x 45 mm olmalıdır.

Green Card (Amerikan Vizesi) için ise 50 mm x 50 mm olmalıdır.

Ehliyet için biyometrik fotoğraf ölçüleri

Ehliyetlerde yeni döneme geçilmesiyle birlikte biyometrik fotoğraf kullanılmaya başlandı. Ehliyet için biyometrik fotoğraf ölçüleri şu şekildedir:

Beyaz fonda 50 mm X 60 mm olmalıdır.



