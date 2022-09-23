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Biyometrik fotoğraf şartları nelerdir? Kadın ve erkekler için biyometrik fotoğraf şartları

23.09.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biyometrik fotoğraflar yeni kimlik kartları, pasaport, vize başvurusu, sürücü belgesi ve uluslararası evlilik cüzdanı için gerekli olan vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflar normal vesikalık fotoğraflardan farklıdır. Belirli ebatlarda ve belirli özellikleri bulunan biyometrik fotoğraf şartları nelerdir? Kadın ve erkekler için biyometrik fotoğraf şartları nedir?

Biyometrik fotoğraf şartları nelerdir? Kadın ve erkekler için biyometrik fotoğraf şartları

Biyometrik vesikalık fotoğraflar, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından standartları belirlenen özelliklere sahip olması gerekir. Yüksek kalitede, belirli ölçülere ve özelliklere sahip fotoğraflardır. Biyometrik fotoğraflar makinelerde okunabilen kimlik kartlarında kullanılır. Biyometrik vesikalık fotoğraflar, yüz biyometresinin tespit edilebilecek şekilde olmalıdır. Biyometrik fotoğraflar birçok kurum ve kuruluşlarda kullanılması zorunludur. Bu sebeple fotoğrafların belirli şartları bulunmakta ve bunlara dikkat edilmesi gerekir.

Biyometrik fotoğraf vesikalık yerine geçer mi? Biyometrik fotoğraf ile vesikalık arasındaki fark nedir?Biyometrik fotoğraf vesikalık yerine geçer mi? Biyometrik fotoğraf ile vesikalık arasındaki fark nedir?

Biyometrik fotoğraf şartları nelerdir?

Biyometrik fotoğrafların belirli standartlar çerçevesinde çekilmiş olması gerekir. Belirlenen tüm bu şartlara uygun olmayan fotoğraflar kabul edilmez. Biyometrik fotoğraf şartları:

  • Fotoğrafın ebatı 50 mm X 60 mm olmalıdır.
  • Fotoğrafın arka fonu beyaz ve desensiz olmalıdır.
  • Arka fonda gölgeler oluşmamalıdır.
  • Yüz, fotoğraf üzerinde tam ortasına ayarlanmalı ve saç modeliyle birlikte tamamen belirgin olmalıdır.
  • Yüzün doğal renkleri korunmalı ve renkler nötr olmalıdır.
  • Fotoğraftaki ayrıntılar net ve keskin olmalıdır.
  • Kontrast ayarları düzgün bir şekilde yapılmalıdır.
  • Gözler açık olmalı ve net bir şekilde görülebilmelidir. Fotoğrafta kırmızı göz olmamalıdır.
  • Numaralı gözlük varsa gözlüğün camında herhangi bir yansıma olmamalıdır.
  • Güneş gözlüğü veya renkli camlı gözlükler kullanılmamalıdır.
  • Numaralı gözlüğün camı veya çerçevesi gözleri kapatmamalı, kapatabilecek kadar kalın olmamalıdır.
  • Fotoğraf çekilirken kameraya doğrudan bakılmalı ve saçlar gözleri kapamamalıdır.
  • Yüzde herhangi bir gölgelenme ve yansıma olmamalıdır. Işık eşit oranda yüze yansımış bir şekilde olmalıdır.
  • Zorunlu olarak kullanılan gözlük veya başka bir aksesuar hariç şapka, kolye, küpe gibi herhangi bir nesne bulunmamalıdır.
  • Fotoğraf kişinin son hâlini yansıtması adına 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.
  • Kullanılacak fotoğrafta bükülme ve lekeler bulunmamalıdır.
Biyometrik fotoğraf ölçüleri: Pasaport ve ehliyet için biyometrik fotoğraf ölçüleri nedir?Biyometrik fotoğraf ölçüleri: Pasaport ve ehliyet için biyometrik fotoğraf ölçüleri nedir?

Pasaport için biyometrik fotoğraf şartları da genel şartlarla benzerdir:

  • Fotoğrafın batı 50 mm X 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır.
  • Kişinin gözleri açık net bir şekilde, yüz fotoğrafın tam ortasında konumlandırılmalıdır.
  • Fotoğrafta herhangi bir gölge bulunmamalıdır.
  • Mecburi takılan gözlük harici herhangi bir aksesuar kullanılmamalıdır.

Kadın ve erkekler için biyometrik fotoğraf şartları bazı noktalarda farklılık göstermektedir. Peki, kadın ve erkekler için biyometrik fotoğraf nasıl olmalıdır?

Biyometrik fotoğraf nerelerde kullanılır? Biyometrik fotoğraf kullanım alanları nelerdir?Biyometrik fotoğraf nerelerde kullanılır? Biyometrik fotoğraf kullanım alanları nelerdir?

Kadınlar için biyometrik fotoğraf şartları

  • Kişi başörtülü bir şekilde biyometrik fotoğraf çekiliyorsa yüz çene ucundan alnına kadar açık net bir şekilde görülmelidir.
  • Hafif bir makyaj yapılabilir ancak yüz hatlarını değiştiren makyaj olmamalıdır.
  • Yüzünde bulunan bir izi veya lekeyi kapatacak şekilde yapılan makyaj özellikle pasaport için sorun teşkil edebilir.
  • Numaralı gözlük hariç piercing, küpe, kolye gibi aksesuarlar bulunmamalıdır.
  • Küçük kız çocukların biyometrik fotoğraflarında herhangi bir kişi ya da nesne olmamalıdır.
Biyometrik fotoğrafta saç nasıl olmalı?Biyometrik fotoğrafta saç nasıl olmalı?

Erkekler için biyometrik fotoğraf şartları

Biyometrik fotoğraflar, yüz biyometresinin tespitini sağlamaktadır. Bu sebeple saç ve sakal buna engel olmadığı için herhangi bir sorun oluşturmamaktadır.

  • Saç, sakal ve favoriler için bir standart belirlenmemiştir.
  • Numaralı gözlük dışında şapka, başlık, kasket gibi aksesuarlar bulunmamalıdır.
  • Küçük erkek çocukların biyometrik fotoğraflarında herhangi bir nesne ya da kişi bulunamalıdır.

Nikâh için biyometrik fotoğraf şartları bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise nikah için gerekli belgeler arasında biyometrik fotoğraf bulunmamaktadır. Nikâh için normal vesikalık fotoğraf gerekir, biyometrik fotoğraf gerekliliği yoktur.

Biyometrik fotoğrafta kulak görünmeli mi?Biyometrik fotoğrafta kulak görünmeli mi?


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