Biyoteknoloji mezunları ne iş yapar? Biyoteknoloji bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Biyoteknoloji bölümü lisans bölümü olarak yer alır. Her lisans bölümünde olduğu gibi biyoteknoloj bölümünde de okunulmaya hak kazanılması için YKS'de TYT ve AYT sınavlarına girilmesi gerekir. TYT ve AYT sınavlarına giren öğrenciler geçerli sıralama ve taban puanıyla bölüme yerleşmeye hak kazanır. 2021 verilerine göre en iyi 385442 sıralaması, 259,69366 taban puanı ve 40 kişilik kontenjanı ile üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler en düşük 479304 sıralama, 240,44304 taban puanı ve 20 kişilik kadro ile bu bölüme girmeye hak kazanır. 2021 senesinde biyoteknoloji bölümü için 210 kadro belirlenmiştir. Bu bölümü kazanmak için her ne kadar akademik başarı gerekse de öğrencilerin bu bölüme merakı olması da oldukça önem belirtir. Ayrıca biyoteknolojiye istekli ve meraklı insanların tercih etmesi gereken bir bölümdür. Biyoteknoloji bölümünden mezun olan öğrenciler için uluslararası ve yurt içinde birçok olanak bulunur. Mezunlar için bir sürü yerde çalışma imkanı bulunur.

Biyoteknoloji Bölümü Nedir?

Biyoteknoji Bölümü, biyoloji ve teknolojiyi içinde barındıran, diğer bilimlerin biyoteknoloji ile ilişkilerini inceleyen bölüm olarak karşımıza çıkar. Biyoloji bilimi ile ilgili olan durumları ve yeni gelişmeleri inceler. İncelerken biyoloji ile ilgili olabilecek her alanla ilgilenip bu bilim dalına ait teknolojik gelişmeler yaratmayı amaçlar. Ayrıca biyoteknoloji bölümü, genel olarak insanlığa fayda sağlamayı hedefleyen bilim insanlarının gelişmesini de amaçlar. Biyoteknoloji alanında uzman yetiştirip ülkedeki uzman açığını kapatılması, öğrencilere cihaz üretimi becerisi kazandırılması ve bu alanda biyolojik cihaz desteği sağlanması da diğer amaçları arasındadır.

Biyoteknoloji Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Biyoteknoloji, lisans bölümlerinden biridir. Her lisans bölümünde olduğu gibi biyoteknoloji bölümü de 4 yıllık ve 8 yarıyıl eğitim sürecini içerir. Mezunlar, 4 yıl süreç içinde oldukça fazla bilgiye sahip olur. Her geçen yıl teknolojinin de ilerlemesiyle bu bilgi havuzuna daha fazla bilgi eklenir. Bu yüzden biyoteknoloji bölümünde okuyacak öğrencilerin ilk olarak sabırlı ve azimli olmaları gerekir. Öğrencilerin biyoloji bilim dalı gibi fen dallarını sevmeleri gerektiği gibi teknolojiyle de ilgili olunmalıdır. Ayrıca bu bölüm sürekli yeni bilgi barındırmaya devam ettiğinden biyoteknoloji bölümünü okuyacak insanların araştırmayı sevmesi de diğer gerekliliklerden biridir. Oldukça kapsamlı olan Biyoteknoloji bölümü dersleri aşağıda verilmiştir:

Biyoteknolojiye Giriş

Medikal Biyoteknoloji

Gıda Biyotekolojisi

Bitki Biyoteknolojisi

Nanobiyoteknoloji

Biyosensörler

Biyoinformatik

Biyoistatistik

Biyoproses

Genetik

Botanik

Biyoanalitik

İmmunoloji

Moleküler Filogeni

Hayvan Hücre Kültürü

Genetik Mühendisliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Biyoloji

Genel Kimya

Biyofizik

Organik Kimya

Hücre Biyolojisi

Fizyoloji

Bilim Tarihi

Biyoteknolojiye Giriş, Gıda Biyoteknolojisi, Hücre Biyolojisi ve Biyoanalitik dersleri Biyoteknoloji Bölümü için temel görevi görür. Bu dersler biyoteknoloji alanında uzmanlaşmak için görülen derslerdendir. Biyoteknoloji bölümünün en zor derslerinden olarak görülen bu derslerin sınavları bazen yazılı bazen ise uygulamalı olarak bulunabilir. Tüm dersleri başarıyla geçebilen öğrencilere "Biyoteknoloji Lisans Diploması" verilir. Diplomayı alan mezunlar ise "Biyoteknoloji Uzman Mühendisi" unvanını almaya hak kazanır.

Biyoteknoloji Mezunları Ne İş Yapar?

Diplomaya ve uzman mühendis, biyoteknolog gibi unvanlarına sahip olan mezunlar, iş arayışlarına başlar. Biyoteknoloji Mezunları iş imkanları oldukça fazladır. Gelecek zaman için de fazlasıyla ümit vadedilen, insanlığın devamı için gerekli görülen biyoteknoloji mezunları birçok iş alanında farklı pozisyonlarda görevli olabilir. Biyolog, Kalite kontrol uzmanı, Tıbbi inceleme personeli, Biyoteknolojik cihaz danışmanı, AR-GE danışmanı, Çevre geliştirme uzmanı olunabileceği gibi Hasarlı Organ Tedavileri, Kanser Araştırma, Organik Atıklardan Fayda Sağlama, İnsan Sağlığı için Üretim, Genetik Araştırma, Tıbbi Bitki Üretimi gibi işlerde de iş imkanı bulunur.

Biyoteknoloji Mezunları Nerelerde Çalışır?

Biyoteknoloji mezunlarının iş imkanları birçok çalışma alanında bulunur. Bu geniş yelpaze kamu alanından özel sektör alanına kadar genişlemeye devam eder. Biyoteknoloji Uzman Mühendislerinin çalışabileceği yerlere örnek olarak ziraat, sağlık, çevre ve enerji sektörleri verilir. Hemen hemen her sektörde kendine yer bulabilecek bu bölümün ileride çok daha fazla olanağının bulunacağı ön görülür. Biyoteknoloji mezunları iş hayatlarında elektrik - elektronik, makine, nükleer enerji, bilgisayar, yazılım mühendisleri gibi mühendislik alanlarından yardım alır. Bu yardımlar ile birçok teknolojik yeniliğin kapısı aralanır ve geleceğe bir adım daha yaklaşma imkanı sunulur.

Biyoteknoloji mezunlarının özel sektörde iş olanakları belirtilen alanlarda gerçekleşir. Bu bölümden mezun olan insanlar iyi bir ortalama ve üniversiteyle kolayca iş bulma imkanı yakalar. Sınav stresi ve baskısı yaşamadan hemen iş bulma tercihinden yana olan mezunların da birçok olanak bulabileceği bir alan olarak karşımıza çıkar.

Biyoteknoloji mezunlarının kamuda iş olanakları açısından çeşidi fazladır. Bu bölümden mezun olan öğrencilerin mesleklerini kamuda ilerletebilmeleri için KPSS sınavından geçerli puanın alınması gerekir. Hemen hemen her yıl ataması gerçekleşen bu bölümün öğrencilerinin atanabilmesi için 2022 yılına göre en yüksek 91,01386; en düşük ise 84,85876 puanları arasında bir not alınması gerekir. 2022 yılında alınan kadro sayısı ise 27 olarak belirlenmiştir. Belirtilen yılda; Ardahan, Isparta, Kars, Giresun, Malatya, Amasya, Adana, Edirne, Tekirdağ, Trabzon, Gaziantep, Ordu, Bursa, Bolu, Muğla, Erzurum, Şanlıurfa, Kastamonu, Ankara, Tokat, Van, Siirt, Ardahan ve İstanbul şehirlerine atamalar gerçekleşmiştir.



