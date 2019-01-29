MAGAZİN

Bizim Hikaye'de Barış çılgına dönüyor! Bizim Hikaye 55. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.01.2019 00:31 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 55. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin yeni bölümünde, Fikri paraya kavuştuğu sanarken büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Barış kardeşi olduğunu söyleyen Merve'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için plan yapıyor. Filiz ve Barış, Merve'nin yaptıklarından bıkarken, Merve ise kendisi hakkında planı duyuyor. Barış ise eşi Filiz'e mesajlar atan Kerem'i kaçırarak tehdit ediyor. İşte Bizim Hikaye 55. yeni bölüm fragmanları ve özeti.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye, 31 Ocak Perşembe akşamı 55. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bizim Hikaye yeni bölümde, Barış kardeşi olduğunu iddia eden Merve'den kurtulmak için plan yapıyor. Merve ise Barış ve Filiz'in konuşmasını duyuyor.

BİZİM HİKAYE 55. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Barış’la Filiz yeni hayatlarının düzenini oturtmaya çalışırlarken, hayatlarına Barış’ın kardeşi olduğunu iddia eden Merve adında bir genç kız düşer. Merve, tek derdinin Servet’in kızı olduğunu ispatlayıp babasının servetinden payına düşeni almak olduğunu iddia etmekte ve Barış’tan yardım istemektedir. Barış, sırrını bilen bu tekinsiz kızdan o kadar kolay kurtulamayacağının farkındadır ve aralarında zoraki bir işbirliği doğar. Filiz bir kez daha sevdiği adamın hayatından gelen sorunlarla baş etmeye çalışırken, bir yandan da kendi kardeşleri ve yeni işini idare etmeye çalışır. Tüm bunların arasında Filiz’in kardeşleriyle ilgili ciddi bir problemi gözden kaçırması kaçınılmazdır. Nihal ise Barış’ın hayatta olduğunu ispatlayabilmek için gizli bir planı harekete geçirmekte gecikmez.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye'nin son bölümüne Barış'ın kız kardeşi rolüyle Nur Berfin Çiroğlu damga vurdu.
Merve, Barış’ın (Burak Deniz) kardeşi olduğunu iddia ederek babası Servet Aktan’ın (Metin Büktel) peşine düşecek, aynı zamanda Nihal’in (Olcay Yusufoğlu) evinde bakıcılık yapmaya başlayarak Barış’ın bir nevi ajanı olacak. Amacına ulaşmak için dahil olduğu bu oyunda Merve’nin kurduğu planlar ailenin başına yeni dertler açmaya devam edecek.

Barış’la Filiz yeni hayatlarının düzenini oturtmaya çalışırlarken, hayatlarına Barış’ın kardeşi olduğunu iddia eden Merve adında bir genç kız düşer. Merve, tek derdinin Servet’in kızı olduğunu ispatlayıp babasının servetinden payına düşeni almak olduğunu iddia etmekte ve Barış’tan yardım istemektedir. Barış, sırrını bilen bu tekinsiz kızdan o kadar kolay kurtulamayacağının farkındadır ve aralarında zoraki bir işbirliği doğar. Filiz bir kez daha sevdiği adamın hayatından gelen sorunlarla baş etmeye çalışırken, bir yandan da kendi kardeşleri ve yeni işini idare etmeye çalışır. Tüm bunların arasında Filiz’in kardeşleriyle ilgili ciddi bir problemi gözden kaçırması kaçınılmazdır. Nihal ise Barış’ın hayatta olduğunu ispatlayabilmek için gizli bir planı harekete geçirmekte gecikmez.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Kadın'da Bahar acı haberi öğrenecek mi?Kadın'da Bahar acı haberi öğrenecek mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bizim hikaye bizim hikaye 55. yeni bölüm fragmanı izle bizim hikaye 55. yeni bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Valilik açıkladı! Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var

Valilik açıkladı! Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var

Duyan oraya koştu! 100 metre kuyruk oluştu: Akın ettiler

Duyan oraya koştu! 100 metre kuyruk oluştu: Akın ettiler

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çarpışma dizisinde flaş değişiklik!

Çarpışma dizisinde flaş değişiklik!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülperi'den şok fragman! 'Senin baban bir katil' Gülperi 18. yeni bölüm fragmanı izle!

Gülperi'de büyük şok! 'Senin baban bir katil'

Çukur'da Sena kendisine aşık olan Mahsun'u vuracak mı? Çukur 51. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur'da Sena bombası!

Muhteşem İkili'de Barca kurtulacak mı? MKC ne yapacak? Muhteşem İkili 11. yeni bölüm fragmanı izle!

Muhteşem İkili'de Barca ve MKC'yi zor günler bekliyor!

Kadın'da Bahar acı haberi öğrenecek mi? Kadın 47. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kadın'da Bahar acı haberi öğrenecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Vuslat dizisinin 'Kerem'i Ümit Kantarcılar rolü için özel eğitim aldı

Vuslat dizisinin 'Kerem'i Ümit Kantarcılar rolü için özel eğitim aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.