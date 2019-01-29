Bizim Hikaye'de Barış çılgına dönüyor! Bizim Hikaye 55. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Barış’la Filiz yeni hayatlarının düzenini oturtmaya çalışırlarken, hayatlarına Barış’ın kardeşi olduğunu iddia eden Merve adında bir genç kız düşer. Merve, tek derdinin Servet’in kızı olduğunu ispatlayıp babasının servetinden payına düşeni almak olduğunu iddia etmekte ve Barış’tan yardım istemektedir. Barış, sırrını bilen bu tekinsiz kızdan o kadar kolay kurtulamayacağının farkındadır ve aralarında zoraki bir işbirliği doğar. Filiz bir kez daha sevdiği adamın hayatından gelen sorunlarla baş etmeye çalışırken, bir yandan da kendi kardeşleri ve yeni işini idare etmeye çalışır. Tüm bunların arasında Filiz’in kardeşleriyle ilgili ciddi bir problemi gözden kaçırması kaçınılmazdır. Nihal ise Barış’ın hayatta olduğunu ispatlayabilmek için gizli bir planı harekete geçirmekte gecikmez.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye, 31 Ocak Perşembe akşamı 55. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bizim Hikaye yeni bölümde, Barış kardeşi olduğunu iddia eden Merve'den kurtulmak için plan yapıyor. Merve ise Barış ve Filiz'in konuşmasını duyuyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye'nin son bölümüne Barış'ın kız kardeşi rolüyle Nur Berfin Çiroğlu damga vurdu.

Merve, Barış’ın (Burak Deniz) kardeşi olduğunu iddia ederek babası Servet Aktan’ın (Metin Büktel) peşine düşecek, aynı zamanda Nihal’in (Olcay Yusufoğlu) evinde bakıcılık yapmaya başlayarak Barış’ın bir nevi ajanı olacak. Amacına ulaşmak için dahil olduğu bu oyunda Merve’nin kurduğu planlar ailenin başına yeni dertler açmaya devam edecek.

Barış’la Filiz yeni hayatlarının düzenini oturtmaya çalışırlarken, hayatlarına Barış’ın kardeşi olduğunu iddia eden Merve adında bir genç kız düşer. Merve, tek derdinin Servet’in kızı olduğunu ispatlayıp babasının servetinden payına düşeni almak olduğunu iddia etmekte ve Barış’tan yardım istemektedir. Barış, sırrını bilen bu tekinsiz kızdan o kadar kolay kurtulamayacağının farkındadır ve aralarında zoraki bir işbirliği doğar. Filiz bir kez daha sevdiği adamın hayatından gelen sorunlarla baş etmeye çalışırken, bir yandan da kendi kardeşleri ve yeni işini idare etmeye çalışır. Tüm bunların arasında Filiz’in kardeşleriyle ilgili ciddi bir problemi gözden kaçırması kaçınılmazdır. Nihal ise Barış’ın hayatta olduğunu ispatlayabilmek için gizli bir planı harekete geçirmekte gecikmez.

