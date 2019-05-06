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Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Bizim Hikaye 69. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.05.2019 02:53 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Final yapmaya hazırlanan Bizim Hikaye dizisinin yeni bölümünde Filiz, Barış ile aralarındaki sorunu çözmek için çiçek yaptırarak hastaneye geliyor. Barış ise Filiz'e karşı mesafeli davranıyor. Ancak Filiz bebeğinin cinsiyetini öğrenmeye geldiğini söyleyince Barış ile arasındaki buzlar eriyor. Hamile olan Filiz'in bebeğinin cinsiyeti belli oluyor. İşte Bizim Hikaye 69. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Shameless adlı ABD dizisinden uyarlama olan Bizim Hikaye 9 Mayıs Perşembe akşamı 69. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye, iki bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek. Bizim Hikaye yeni bölümde Barış ve Filiz'in bebeklerinin cinsiyeti belli oluyor. Eşi Filiz'in kız bebek beklediğini öğrenen Barış büyük mutluluk yaşıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye'nin son bölüm finalinde, Barış ve Filiz arasındaki sular henüz durulmamışken bir şok daha yaşanıyor. Restoranda Rahmet, Barış'a bağırarak Filiz'i aldattığını ve bir kadınla otelde gördüğünü söylüyor. Rahmet çocuklara da Barış ve Filiz'in boşanacaklarını açıklıyor. Restorana gelen polisler ise mühürlü iş yerini açmaktan Barış ve Filiz'i gözaltına alıyor

Fikri’nin Minibolları düşürdüğü durum okulda ciddi bir krize neden olur. Filiz’le Barış aralarındaki fırtınalara rağmen çocuklar için geçici de olsa bir araya gelmek zorunda kalır. İkisi birlikte şimdi çocukların okuldan atılmamalarını sağlamak için diğer velilere düzgün bir aile olduklarını ispatlamak için lokantada bir yemek düzenlemek zorundadırlar. Barış ise bu süreçte Zihni’den aldığı akılla Filiz’in kendisine olan direncini kırmak için uğraşacaktır. Tüm bunlar olurken yaşananlardan dolayı kendini kötü hisseden Neslihan, Filiz’le konuşmaya karar verir. Çocukların ise amcalarına yaptıkları haksızlığı telafi etmek için güzel bir planı vardır. Ancak lokantada tuhaf aksilikler bir türlü yakalarını bırakmaz. Tam her şeyi atlattıklarını düşündükleri anda herkesin iyi niyetle kurduğu plan üst üste gelir ve Filiz kendini bir kez daha kıyametin tam ortasında bulur.

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