MAGAZİN

Bizim Hikaye dizisi setini kahreden ölüm

MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 11:51 | Son Güncelleme 7 saat önce

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinin çekildiği alana jeneratör ve ışık taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Kemal Bozdoğan hayatını kaybetti. Dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz sosyal medya hesabından acısını paylaştı

Bizim Hikaye dizisi setini kahreden ölüm

Dün Sarıyer'de Bizim Hikaye dizisinin çekildiği alana jeneratör ve ışık taşıyan kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Feci kazada sürücü Kemal Bozdoğan (40) hayatını kaybetti. Yanındaki kişi ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAŞROL OYUNCUSU PAYLAŞTI

Dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz sosyal medya hesabından acısını paylaştı.

"AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Burak Deniz'in paylaşımı şu şekilde:_

"Sarıyer'de yaşanan acı kazada hayatını yitiren ekip arkadaşımız Kemal Bozdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizim Hikaye ekibi olarak ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."

*BURAK DENİZ'İN PAYLAŞIMI:

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Anahtar Kelimeler:
bizim hikaye Kemal Bozdoğan

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