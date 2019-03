BLAST Pro Series São Paulo 2019’un şampiyonu Astralis oldu

Astralis BLAST Pro Series São Paulo’nun finalinde karşılaştığı Liquid karşısında galip geldi ve uzun süredir ambargo koyduğu turnuvalara bir yenisini ekledi.

Finalde Astralis ile Team Liquid arasında oldukça çekişmeli bir mücadele vardı.

İlk haritayı belirleyen Liquid, Dust2 haritasını seçti. Bu haritayı 16-13 önde bitiren Liquid, serinin ikinci haritasına 1-0 önde başladı.

Harita seçme hakkı elinde olan Astralis inferno’yu seçti ve bu haritada şampiyonluk şansı için savaştı. Rakibine üstünlük kuran Astralis 16-8 kazanmasını bildi ve maçı son haritaya taşıdı.

Son haritada zorlanmayan Astarlis, Overpass haritasında 16-2 kazandı ve şampiyon oldu. Yeni sezonda 3 turnuvaya katılan Astralis ekibi şampiyonlukla birlikte katıldığı turnuvaların ikisini kazanmış oldu.

The results speak for themselves! @astralisgg came in as favorites and made the clean sweep, only dropping one map. Congratulations! ????#BLASTProSeries #SãoPaulo ???????? pic.twitter.com/7srnaQqaVr