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BLAST Pro Series São Paulo 2019’un şampiyonu Astralis oldu

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ESPOR  | 25.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

Astralis BLAST Pro Series São Paulo’nun finalinde karşılaştığı Liquid karşısında galip geldi ve uzun süredir ambargo koyduğu turnuvalara bir yenisini ekledi.

BLAST Pro Series São Paulo 2019’un şampiyonu Astralis oldu

Astralis BLAST Pro Series São Paulo’nun finalinde karşılaştığı Liquid karşısında galip geldi ve uzun süredir ambargo koyduğu turnuvalara bir yenisini ekledi.

Finalde Astralis ile Team Liquid arasında oldukça çekişmeli bir mücadele vardı.

Team Liquid 1 – 0 Astralis (Map: Dust 2)

İlk haritayı belirleyen Liquid, Dust2 haritasını seçti. Bu haritayı 16-13 önde bitiren Liquid, serinin ikinci haritasına 1-0 önde başladı.

### Team Liquid 1 – 1 Astralis (Map: Inferno)

Harita seçme hakkı elinde olan Astralis inferno’yu seçti ve bu haritada şampiyonluk şansı için savaştı. Rakibine üstünlük kuran Astralis 16-8 kazanmasını bildi ve maçı son haritaya taşıdı.

Team Liquid 1 – 2 Astralis (Map: Overpass)

Son haritada zorlanmayan Astarlis, Overpass haritasında 16-2 kazandı ve şampiyon oldu. Yeni sezonda 3 turnuvaya katılan Astralis ekibi şampiyonlukla birlikte katıldığı turnuvaların ikisini kazanmış oldu.

Turnuvanın MVP ödülünü Device Kazandı

Turnuvayı 1.32 rating ile bitiren Danimarkalı yıldız Nicolai “device” Reedtz MVP ödülünün sahibi oldu. Device, finalde 58 leş aldı ve 36 kez öldü.

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Anahtar Kelimeler:
eSpor Blast Pro Series BLAST Pro Series São Paulo

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