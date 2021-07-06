BMW 2 serisi Coupe kendini gösterdi!

BMW 2 serisi Coupe, Alman üreticinin merakla beklenen otomobillerinden biri. 2 serisi Coupe'un tanıtılmasına ise sadece birkaç gün kaldı. Fakat bir dizi casus görüntü, sızıntı ve hatta resmi prototip görüntülerinden sonra, yeni BMW 2 Serisi Coupe'un nasıl görüneceğine dair BMW'nin Facebook paylaşımı sayesinde kabaca bir fikrimiz var.

İŞTE BMW'NİN 2 SERİSİ COUPE PAYLAŞIMI

BMW, 2 serisi Coupe'un yan profilini sadece bir kısmını gösteren bir fotoğrafı Facebook hesabı üzerinden yayınladı.

Fotoğrafta; uzun bir ön kısım, dikkat çeken bir omuz çizgisi, büyük bir ön çamurluk çıkıntısı ve farlar görünüyor. Bunun dışında pek bir şey yok.

BMW 2 SERİSİ COUPE NASIL OLACAK?

BMW'nin yeni 2 Serisi Coupe'u arkadan itişli olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bunun dışında otomobilde 6 silindirli bir motor seçeneğinin olması bekleniyor. Artık gözlerin alıştığı devasa böbrek ızgarasının ise bu otomobilde yer almayacağı söyleniyor.

