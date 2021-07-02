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BMW i Hydrogen NEXT yol testlerine başladı

02.07.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMW, sürdürülebilir mobilite misyonu kapsamında, temellerini BMW X5 modelinden alan ilk hidrojen yakıt hücreli prototipi BMW i Hydrogen NEXT’in yol testlerini gerçekleştirmeye başladı.

BMW i Hydrogen NEXT yol testlerine başladı

BMW, çevre dostu yapısıyla öne çıkan hidrojen yakıt hücreli prototip modeli BMW i Hydrogen NEXT’in test sürüşlerini Avrupa yollarında gerçekleştiriyor. Hidrojen yakıt hücresi teknolojisi, BMW Group’un esnek aktarma organları stratejisi kapsamında geliştirdiği içten yanmalı motorları, plug-in hybrid sistemleri ve batarya temelli elektrikli araçları desteklemek için uzun bir gelecek potansiyeline sahiptir. Bu teknolojinin öne çıktığı en belirgin ve güçlü yönleri ise özellikle elektrik şarj altyapısına sahip olmayan, sık sık uzun mesafeli sürüşlerde araçlarını kullanan tüketiciler için çekici bir alternatif olması. İçten yanmalı konvansiyonel bir motorun işlevselliğini de bünyesinde barındıran BMW i Hydrogen NEXT, hava koşullarından etkilenmeden, yakıt deposunun hacmine paralel olarak kullanıcılarına yüksek bir menzil mesafesi sunuyor. Ayrıca hidrojen yakıt dolumu 3-4 dakika içinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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SÜRÜŞ KEYFİ İ HYDROGEN NEXT MODELİNDE DE DEVAM EDECEK

BMW i Hydrogen NEXT’in test sürüşlerinde odaklanılan bir diğer nokta ise BMW’nin geçmişten günümüze gelen kendine has sürüş keyfinin aynen devam etmesi. Yakıt hücresi, hidrojen tankları ve merkezi araç kontrol ünitesi gibi sistemleri oldukça detaylı kontrollerden geçen BMW i Hydrogen NEXT’in laboratuvar ortamında tamamlanan yüzlerce teknik incelemesinin ardından, şimdi de günlük kullanım koşullarına uygun yol testleri gerçekleştiriliyor. Tüm detaylar dikkate alınarak yapılan bu testler, BMW’nin sahip olduğu karakteristik sürüş keyfinin tutkunlarına BMW i Hydrogen Next’te de değişmeden aktarılabilmesi üzerine gerçekleşiyor.

374 BEYGİR GÜÇ ÜRETECEK

BMW i Hydrogen NEXT’de kullanılan sistem, aracın yakıt deposunda taşıdığı hidrojen ile havadaki oksijenin kimyasal bir reaksiyona girerek ihtiyaç duyulan enerjiyi açığa çıkarması prensibi ile çalışıyor. Açığa çıkan bu enerji iki yönlü olarak ya pillerin dolumu ya da otomobilin hareketi için yönlendirilebiliyor. Bu sistem aynı zamanda tamamen elektrikli BMW iX3 ve i4 modellerinde de kullanılan eDrive teknolojisiyle birlikte uyum içerisinde çalışabiliyor. Böylece gerçekleşen hidrojen tepkimesi sayesinde 170 bg’lik bir güç ortaya çıkarken, ön ve arka akslarda bulunan elektrik motorların da desteğiyle BMW i Hydrogen NEXT toplamda 374 bg güç üretebiliyor.

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Yakıt hücresi modülünün hemen altında bulunan elektrik akımı dönüştürücüsü, tepkimeden ortaya çıkan enerjinin voltajını BMW i Hydrogen NEXT’e güç sağlayan elektrik motorunun voltajına göre ayarlayabiliyor. Bataryada depolanan enerji, sürüş boyunca hızlanma ve frenlemelerde ortaya çıkan enerjiden sağlanarak verimli bir şekilde üretiliyor.

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BMW i Hydrogen NEXT’te hidrojen yakıtını muhafaza etmek için özel olarak geliştirilen, karbon fiber takviyeli plastikten (CFRP) üretilen 700 bar basınçlı, yakıtla birlikte ağırlığı 6 kilograma ulaşabilen bir depo bulunuyor. Yakıt deposunda yer alan hidrojen ve elektrikle birlikte ortaya çıkan enerji, araca hareket kabiliyetini verirken çevreye ise yalnızca su buharı salınıyor.

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