Yeni BMW 4 serisi Cabrio Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatı

BMW 4 Serisi Cabrio, 35 yıl önce BMW 3 Serisi Cabrio ile başlayan maceranın son meyvesi desek sanırız yanlış bir şey söylemiş olmayız. Böbrek ızgaraları ile adeta "ben buradayım" diyen yeni BMW 4 Serisi Cabrio, Türkiye'deki meraklıların beğenisine sunulmuş durumda.

YENİ BMW 4 SERİSİ CABRIO NELER SUNUYOR?

Yeni Cabrio otomobil, öne doğru alçalan bir kaputa sahip. Daha kaslı bir yapı ile gelen model, ince stop grubu ile dikkat çekiyor. Üstü açık sürüş pek tabii ki bu otomobilin olmazsa olmazı. Birçok kez adını andığımız böbrek ızgaraları, büyük hava girişleri ve ince farlar ise otomobili tamamlıyor. Yeni BMW 4 Serisi Cabrio'nun softtop tavanı, aktarılan bilgilere göre ses ve ısı yalıtımı sağlıyor. Tavan, 50 km/s hızla yol alırken 18 saniye içerisinde açılıp kapanabiliyor.

BMW 4 Serisi Cabrio'nun kabininde ise standart olarak rüzgar koruyucusu, ön koltuk başlıklarına entegre boyun ısıtıcıları, elektrikli olarak ayarlanabilir spor koltuklar, üç bölgeli otomatik klima kontrolü yer alıyor. Ayrıca 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, 10,25 inçlik bilgi-eğlence ekranı, ısıtmalı direksiyon ve 16 hoparlörlü Harman/Kardon ses sistemi de otomobilde bulunuyor.