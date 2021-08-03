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BMW'den çip uyarısı

03.08.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomobil devi BMW, 2021 ikinci çeyrekte 4,8 milyar euro net kar açıkladı. Ancak BMW, küresel çip sıkıntısı ve artan hammadde fiyatlarının yılın ikinci yarısında performansını etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.

BMW'den çip uyarısı

BMW, pandeminin vurduğu 2020 yılının aynı dönemine göre beklenenden daha iyi bir ikinci çeyrek bilançosu ile karşımıza çıktı. BMW, bu yıl 4,8 milyar euro (5,7 milyar dolar) net kar elde ettiğini bildirdi.

BMW İÇİN İKİNCİ ÇEYREK FARKLI OLABİLİR

BMW CEO'su Oliver Zipse şirketin "güçlü müşteri talebinden" yararlandığını söyledi. Ayrıca Zipse, hammadde fiyatları ve çip sıkıntısı da dahil olmak üzere birçok yaygın risk ışığında, BMW Group için ikinci altı aylık dönemin muhtemelen daha değişken olacağını da sözlerini ekledi.

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BMW CFO'SUNDAN AÇIKLAMA

BMW CFO’su Nicolas Peter ise "Tedarik sıkıntıları devam ettiği müddetçe durum giderek daha da gergin bir hal alıyor.

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Yılın ikinci yarısında da üretim kısıtlamalarının devam etmesini ve satış hacminin bundan etkilenmesini bekliyoruz" dedi.

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BMW
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