BMW'den çip uyarısı

BMW, pandeminin vurduğu 2020 yılının aynı dönemine göre beklenenden daha iyi bir ikinci çeyrek bilançosu ile karşımıza çıktı. BMW, bu yıl 4,8 milyar euro (5,7 milyar dolar) net kar elde ettiğini bildirdi.
BMW CEO'su Oliver Zipse şirketin "güçlü müşteri talebinden" yararlandığını söyledi. Ayrıca Zipse, hammadde fiyatları ve çip sıkıntısı da dahil olmak üzere birçok yaygın risk ışığında, BMW Group için ikinci altı aylık dönemin muhtemelen daha değişken olacağını da sözlerini ekledi.
BMW CFO’su Nicolas Peter ise "Tedarik sıkıntıları devam ettiği müddetçe durum giderek daha da gergin bir hal alıyor.
Yılın ikinci yarısında da üretim kısıtlamalarının devam etmesini ve satış hacminin bundan etkilenmesini bekliyoruz" dedi.
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