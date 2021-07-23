İki yılda yalnızca iki adet satılmış! BMW'den önemli karar

BMW Avustralya'dan bir sözcünün Car Advice'a verdiği demece göre, 2019'un ilk çeyreğinden bu yana manuel şanzımanlı BMW Z4 sDrive 20i'nin yalnızca iki tanesi satıldığından, BMW Avustralya bu modeli Temmuz 2021'den itibaren ürün yelpazesinden çıkarma kararı aldı.

ÜLKEDE SATILAN EN NADİR OTOMOBİLLERDEN BİRİ OLDU

Satılan iki manuel şanzımanlı Z4, aktarılanlara göre mevcut nesil modelin 2019'dan bu yana Avustralya'da satılan 371 BMW Z4'ün yüzde 0,54'ünü oluşturuyor ve bu da otomobili Avustralya'da şimdiye kadar satılan en nadir otomobillerden biri yapıyor.

BMW Z4 sDrive20i, 0-100 km/s süratini 6.8 saniyede tamamlıyor. Bu da otomatik şanzımanlı kardeşine göre 0,2 saniye daha yavaş kaldığını gösteriyor.

