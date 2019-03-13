Böbrek hastalığında kimler yüksek risk altındadır? Kronik böbrek hastalığının belirtileri nelerdir, hangi testler ile ortaya çıkar?

“Kronik böbrek hastalarının, ölüm ve özürlülük riskleri; sağlıklı bireylerden 10 ila 30 kat daha yüksektir. Bu durumun yol açtığı kötü yaşam kalitesi, hastaların aile ve sosyal yaşantılarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Maalesef ülkemizde durum daha da kötüdür. Bu bağlamda, kronik böbrek hastalığı; önemli bir toplum sağlığı sorunudur” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Gürsel Yıldız, açıkladı.

Kronik böbrek hastalığı sıklıkla, son evreye kadar sessiz bir şekilde ilerlemektedir, Genellikle, erken evrelerde belirti vermemektedir. Bu nedenle, hastalara erken evrelerde tanı konulamamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da böbrek hasarını önleyecek tedaviler için çok geç kalınmakta, hastalar hızlı ve dramatik olarak son evreye ilerlemektedirler.

KİMLER RİSK ALTINDADIR?

Tüm yönleriyle bakıldığında böbrek hastalığı için riskli grupları tanımlamak, bu gruptakilere yapılacak tarama testleri ile hastalığı erken evrede saptamak, böbrek hastalığı gelişimini önlemek ve ilerlemesini engellemek son derece önemlidir.