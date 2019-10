Böbrek naklinde 'olmaz' denilen yöntemler hayata geçirildi!

İKİ FARKLI BÖBREĞİ BAŞARIYLA TEK KİŞİYE TAKABİLİYORUZ

Ülkemizde kadavradan yapılan nakil az olsa da, gerek teknolojideki ilerlemeler gerekse hekimlerin bilgi ve tecrübesi, günümüzde imkansız denileni dahi mümkün hale getiriyor. Prof. Dr. Bülent Oktay toplantıda yaptığı konuşmada, en yeni yöntemlerden biri olan Dual (ikili) böbrek nakli ile ilgili şu bilgileri verdi: “Böbrek nakli hasta sayısı çok ama kadavra bağışı ülkemizde çok az. Dolayısıyla bağışlanan böbrekler, çok kıymetli ve her birini özel olarak değerlendiriyoruz. Örneğin kadavradan bağışlanan iki normal fonksiyonlu böbreğin her birini başka bir hastaya takıyor ve iki hastayı da sağlığına kavuşturuyoruz. Ancak yaşı yüksek bazı kadavralardan elde edilen böbrekler bazen tek başına takıldığında yeterli randımanı sağlamıyor. Tek takıldığında yeteri kadar görev yapamayacağı düşünülen bu böbrekler genelde dünyanın her yerinde reddedilir. Ama biz bunları da değerlendiriyoruz; 2 böbreği, bir kişiye takıyoruz. Buna ikili yani 'Dual Böbrek' diyoruz. Diyalize bağlı kalmak zorunda kalan hastalara bu böbrekleri takarak onların yeniden sağlıklarına kavuşmasını sağlıyoruz.”