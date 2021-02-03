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Boğaziçi'ndeki gösterilerle ilgili tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi serbest bırakıldı

03.02.2021 22:34 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi'ndeki gösterilerle ilgili tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili nöbetçi hakimliğe sevk edilen, savcılıkça tutuklanmaları istenen 30 kişinin de aralarında olduğu 51 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişindeki izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri sona eren şüphelilerden 30'u "tutuklama", 12'si "konutu terk etmeme" ve 9'u da "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Altışarlı gruplar halinde farklı nöbetçi hakimliklerde sorgulanan şüphelilerin işlemleri sabaha doğru sona erdi.

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 şüpheli "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

Savcılığın ev hapsi uygulanmasını talep ettiği 12 kişi ile yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 9 kişi de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için 51 kişinin "kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından gözaltına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulanmıştı.

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