Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin acı sonu! Barfiks demirine asılı halde bulundu

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ömer Pural (23), önceki gün akşam saatlerinde yarı zamanlı çalıştığı kaya tırmanışı salonuna geldi. Burada mesaisini tamamladıktan sonra iş yeri çalışanı Barış G., Pural’a iş yerini kapatacağını ve çıkmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Pural, iş yerinde biraz daha kalacağını ifade ederek Barış G.’ye çıkabileceğini belirtti. İş yerinden ayrılan Barış G., sabah saatlerinde geri geldiğinde Ömer Pural’ı barfiks demirine asılmış halde buldu. Çalışanın ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri çalışanı Barış G.’nin ifadesine başvurarak iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda polis, gencin intihar ettiği şüphesi üzerine durduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin ölümünü haber alan yakınları ise yasa boğuldu.

DAĞCILIK VE TIRMANMA SPORU YAPIYORDU

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan ve üniversitenin Dağcılık Kulübü’nde olduğu öğrenilen Ömer Pural’ın dağcılık ve tırmanma sporu yaptığı öğrenildi. Ayrıca gencin yaklaşık 5 ay önce sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı. Gençten geriye ise kayalıklarda tırmanış yaptığı görüntüleri kaldı.

(İHA)

