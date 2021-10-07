Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilere polis müdahalesi! Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye yönelik protestolar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda bir öğrencinin, İnci'ye ait makam aracının üstüne çıkması gündem olmuş ve dün gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklanmıştı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPMAK İSTEDİLER

Bugün, üniversite öğrencileri ve akademisyenler, tutuklama kararına tepki için bir araya geldi. Basın açıklaması yapmak isteyen öğrenci ve akademisyenler üniversitenin giriş kapısında polis engeliyle karşılaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sosyal medyada, polisin basın açıklamasına izin vermeyerek bazı öğrencileri gözaltına aldığı anlara ait görüntüler yer aldı.

