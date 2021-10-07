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Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilere polis müdahalesi! Gözaltılar var

07.10.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesinde devam eden olaylarda 2 öğrencinin tutuklama kararına karşı basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Bazı öğrenciler gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye yönelik protestolar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda bir öğrencinin, İnci'ye ait makam aracının üstüne çıkması gündem olmuş ve dün gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklanmıştı.

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BASIN AÇIKLAMASI YAPMAK İSTEDİLER

Bugün, üniversite öğrencileri ve akademisyenler, tutuklama kararına tepki için bir araya geldi. Basın açıklaması yapmak isteyen öğrenci ve akademisyenler üniversitenin giriş kapısında polis engeliyle karşılaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sosyal medyada, polisin basın açıklamasına izin vermeyerek bazı öğrencileri gözaltına aldığı anlara ait görüntüler yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Boğaziçi Üniversitesi
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