Boks ikonu Butterbean’dan şaşırtan cinsel ilişki itirafı! “Heyecandan cinsel organım ikiye bölündü”

Boksun efsanevi isimlerinden biri olan Butterbean, bir keresinde cinsel ilişki sırasında yaşadığı ilginç ve özel bir durumdan söz etti. Hannibal TV’nin Youtube kanalına konuk olan Butterbean, cinsel ilişki sırasında penisinin deforme olduğunu ve bu durumda ameliyat olması gerekebileceğini söyledi.

“GERÇEKTEN HEYECANLANDIM”

Daha öncesinde hiç başına gelmeyen bir şey yaşadığından ve ne yapacağını şaşırdığından söz eden Butterbean, “Daha önce hiç olmayan bir şey yaşadım. Bu benim için biraz hassas bir durum. Uzun zamandır cinsel ilişkiye girmediğim için gerçekten heyecanlandım. Aşırı heyecandan penisim ikiye bölündü. Deri yarı yarıya yırtıldı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Henüz doktora gitmedim, biraz utandım ama ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.



