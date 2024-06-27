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  4. Bolivya'da askeri darbe girişimi! Halk sokağa indi, asker geri çekildi... Tarihi anlar: Devlet Başkan Arce, darbeci generalle yüz yüze tartıştı

Bolivya'da askeri darbe girişimi! Halk sokağa indi, asker geri çekildi... Tarihi anlar: Devlet Başkan Arce, darbeci generalle yüz yüze tartıştı

27.06.2024 06:48
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Latin Amerika ülkesi Bolivya’da ordu darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kuşatan askerlerin daha sonra zırhlı araçlarla Saray'a girmeye çalıştığı görülürken, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, halkı meydanlara davet etti. Ordu yönetimine yeni isimler atamasının ardından zırhlı araçlar ve askeri birlikler geri çekilmeye başladı. Arce’nin darbe teşebbüsüne liderlik eden General Juan José Ziga ile yüz yüze tartıştığı anlar tarihe geçti.

Bolivya'da askeri darbe girişimi yaşandı. Askerlerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kuşatmasının ardından Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, halkı meydanlara davet etti. Arce’nin çağrısının ardından binlerce kişi, ellerinde Bolivya bayraklarıyla Hükümet Sarayı önündeki Plaza Murillo Meydanı’nda toplandı.

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ASKERLER GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Arce, zırhlı araçlar ile askeri birliklerin meydandan çekilmesiyle başarısız olduğu görülen darbe girişiminin ardından Hükümet Sarayı önünde toplanan kalabalığa seslendi. Arce, “Bolivya halkına çok teşekkürler. Yaşasın demokrasi” diye konuştu.

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Kalabalığa seslenen Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca ise “Bolivya halkı, bir daha asla darbelere izin vermeyecek” dedi.

DARBECİ GENERALLE YÜZ YÜZE TARTIŞTI

Darbe girişiminin en dramatik anı, Bolivya Devlet Başkanı Arce’nin darbe teşebbüsüne liderlik eden General Juan José Ziga ile yüz yüze tartışması oldu.

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Bolivya televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Arce, sarayın koridorunda General Juan José Ziga ile tartışırken görüldü. Arce’nin generale, “Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim” dediği duyuldu.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya’da darbe girişimi haberleri sonrası meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bolivya’da demokratik düzenin ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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General Juan José Ziga

LATİN AMERİKALI LİDERLERDEN DARBE TEŞEBBÜSÜNE KINAMA

Latin Amerikalı liderler, Bolivya’daki darbe teşebbüsünün devam ettiği sırada demokrasiye destek veren ve darbe teşebbüsünü kınayan açıklamalar yayınladı.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivyalıları “Demokrasiyi, anayasalarını ve devlet başkanlarını müdafaa etmeye” çağırdı. Maduro, “Faşizme hayır! Darbeciliğe hayır!... 21. asırda darbe yapmaya nasıl cüret ederler?” dedi.

Luis Alberto Lacalle Pou, Bolivya’da demokrasi ve anayasal düzeni tehdit eden olayları kınadı. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ise askeri birliklerin “anormal hareketliliğini” eleştirdi.

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Brezilya hükümeti, Bolivya’daki krizi görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi. Brezilya Luiz Incio Lula da Silva, gazetecilere yaptığı açıklamada “Latin Amerika’da demokrasinin hakim olmasını arzu ediyorum. Darbeler asla başarılı olmamıştır” dedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkesinin Bolivya’daki büyükelçiliğine darbe girişimcilerinin zulmüne uğrayan herkese sığınma olanağı sunma talimatı verdi. Petro, “Kolombiya ile diktatörlük arasında diplomatik ilişki bulunmayacak” dedi.

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Şili Devlet Başkanı Gabriel Poric, Bolivya ordusunun bir kısmı tarafından güç kullanımına başvurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Darbe girişimini kınayan Poric, Bolivya Devlet Başkanı Arce ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

(İHA-AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Bolivya darbe girişimi
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