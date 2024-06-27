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Dünya gündemine oturan görüntüler! Bolivya'daki darbeci General Zuniga canlı yayında böyle tutuklandı

27.06.2024 10:48
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Bolivya'da askeri darbe girişimi yaşandı. Girişim sonrası Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, halkı meydanlara davet etti. Binlerce Bolivyalı Hükümet Sarayı önündeki meydanda toplanarak gösteri düzenledi. Askerler geri çekilmeye başlayınca darbe planlayıcısı General Zuniga canlı yayında röportaj verdiği esnada tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Zuniga, kelepçeli bir şekilde basın karşısına çıkarıldı.

Dünya gündemine oturan görüntüler! Bolivya'daki darbeci General Zuniga canlı yayında böyle tutuklandı

Latin Amerika ülkesi Bolivya güne darbe girişimiyle uyandı. General Zuniga ve emrindeki askerler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kuşatarak zırhlı araçlarla Saray'a girmeye çalıştı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, halkı sokağa davet etti. Arce’nin darbe teşebbüsüne liderlik eden General Juan José Ziga ile yüz yüze tartıştığı anlar ise tarihe geçti.

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ASKERLER GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Arce, zırhlı araçlar ile askeri birliklerin meydandan çekilmesiyle başarısız olduğu görülen darbe girişiminin ardından Hükümet Sarayı önünde toplanan kalabalığa seslendi. Arce, “Bolivya halkına çok teşekkürler. Yaşasın demokrasi” diye konuştu.

Kalabalığa seslenen Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca ise “Bolivya halkı, bir daha asla darbelere izin vermeyecek” dedi.

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DARBECİ GENERALLE YÜZ YÜZE TARTIŞTI

Darbe girişiminin en dramatik anı, Bolivya Devlet Başkanı Arce’nin darbe teşebbüsüne liderlik eden General Juan José Ziga ile yüz yüze tartışması oldu.

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Bolivya televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Arce, sarayın koridorunda General Juan José Ziga ile tartışırken görüldü. Arce’nin generale, “Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim” dediği duyuldu.

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RÖPORTAJ VERİRKEN TUTUKLANDI

Darbenin planlayıcısı General Zuniga, canlı yayında röportaj verirken tutuklandı.

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Gelen yeni görüntülerde Bolivya'daki darbe planlayıcısı General Zuniga'nın kelepçelenerek basın karşısına çıkartıldığı görüldü.

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Tarihi anlar: Devlet Başkanı Arce, darbeci generalle tartıştı Tarihi anlar: Devlet Başkanı Arce, darbeci generalle tartıştı
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
Express

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Anahtar Kelimeler:
General Bolivya darbe
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