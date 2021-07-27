Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün düzenlediği basın toplatısında kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklayarak şunları ifade etmişti:

"Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız”

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIM, FAZLASINI DA YAPACAĞIM"

Yaptığı açıklama tepkiyle karşılanan Özcan, katıldığı canlı yayında "Geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım" diyerek sözlerinin arkasında durdu.

Göçmenlerden toplumun rahatsız olduğunu ve göçmenlerin Türkiye'ye entegre olamadıklarını belirten Özcan, "Benim askerim orada şehit olacak, sokaktaki Suriyeli de akşama kadar gelene geçene bakacak" diye konuştu.

"ANKET YAPTIRDIM, YÜZDE 85 DESTEK VAR"

Tanju Özcan, hukuka aykırı bir işlem yapmayı planlamadığını, yapacaklarının hukuka uygun olacağını söyledi. Kendi yaptırdığı anketlerde bu konuda halkın yüzde 85 desteğini aldığını söyledi.



