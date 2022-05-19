Bolu Belediyesi'nin sığınmacı kararıyla ilgili flaş gelişme! 40 bin TL ceza kesildi

Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan sıınmacı kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bolu Belediye Başkanlığı, kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına karar vermişti. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), belediyenin bu kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

TANJU ÖZCAN’DAN SIĞINMACILARA, 'ARTIK İSTENMİYORSUNUZ, DÖNÜN ÜLKENİZE' İLANI

Sık sık sığınmacılarla ilgili söylemleri, sığınmacılara yönelik su ve nikah işlemleriyle ilgili ücret artışı istemesiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son olarak bilboardlara astırdığı ilanla dikkat çekti.

Tanju Özcan’ın isminin yazılı olduğu, ‘Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı’ başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, “Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadelerine yer verildi.

Caddelerdeki bilboardlara asılan ilanları görenler durarak, yazılanları okudu.

DHA

