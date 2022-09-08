Bomba iddia! Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir'i balayı için eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'le gittiği villaya götürdü

Oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçtiğimiz hafta şaşalı bir düğünle evlendi. Demet Özdemir ile Koç hızlıca balayına çıktı. İkili, tatilde çektikleri fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çift Göcek'teki lüks bir otelin özel villasını tuttu. Geceliği 150 bin TL olan villayla ilgili ise ortaya bomba bir iddia atıldı.

İddiaya göre; Oğuzhan Koç 2018 yılında aynı villada o zamanki aşkı Yağmur Tanrısevsin ile aşk tatili yapmış. Bu iddiaya Özdemir'in ne tepki vereceği merak konusu olurken sosyal medya kullanıcı ise "Yok artık o kadar değildir" yorumlarında bulundu.

Yağmur Tanrısevsin, o dönem yakın dostu olan Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç'u tanıştırmıştı.



