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Bomba iddia... Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra ile Survivor yıldızı Aycan Yanaç aşk yaşıyor! Görüntüler ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.08.2024 07:36
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Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra özel hayatıyla gündemde. Selin Ciğerci'nin ardından Eylül Keleş ile nişanlanan ünlü ismin adı başka isimlerle de anıldı. Gökhan Çıra'nın şimdi de Survivor yıldızı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin birlikteki görüntüleri sosyal medyayı salladı.

MYNET-Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ciğerci ile ayrılığının ardından Eylül Keleş ile nişanlanan Çıra'nın son olarak şarkıcı Alya ile birlikte olduğu söylenmişti.

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Sonra eski nişanlısı ile barıştığı ortaya çıkan Gökhan Çıra'nın şimdi de Survivor yıldızı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Sık sık adı başka isimlerle anılan Gökhan Çıra'nın Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiaları ilk etapta gerçek gibi gelmese de ikilinin görüntüleri ortaya çıktı.

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GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE!

Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç'ın tatildeki görüntüleri kısa sürede gündem oldu. İkiliyi birlikte görenler inanamadı.

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Aycan Yanaç survivor Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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