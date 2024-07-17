MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bomba iddia! Şeyma Subaşı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz gecelerde görüldü! Sabahın ilk ışıklarına kadar...

Bomba iddia! Şeyma Subaşı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz gecelerde görüldü! Sabahın ilk ışıklarına kadar...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.07.2024 10:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi ile yaptığı evlilikle uzun süre konuşulmuştu. Mohammed Alsaloussi ile sadece 4 ay evli kalan Subaşı'nın adı boşanmanın ardından birçok isimle anıldı. Subaşı hakkında şimdi de bomba bir iddia daha gündeme geldi. Subaşı'nın milli futbolcu Barış Alper Yılmaz gecelerde görüldüğü konuşulmaya başlandı.

Bomba iddia! Şeyma Subaşı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz gecelerde görüldü! Sabahın ilk ışıklarına kadar...

MYNET- Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez de milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile gecelerde görüldü.

ŞEYMA

BODRUM'DA SÜRPRİZ YAKINLAŞ

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; EURO 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz Bodrum tatilinde Şeyma Subaşı ile karşılaşarak derin bir sohbete daldı.

barış alper 2

BOMBA AŞK İDDİASI!

İddialara göre; saatler ilerledikçe oldukça samimi olan ikili, gece sonunda bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

ŞEYMA 333

İkilinin samimiyeti aşk dedikodularını da beraberinde getirdi.

7 yıl sonra setlere dönüyor! Partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla... 7 yıl sonra setlere dönüyor! Partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Barış Alper Yılmaz
En Çok Okunan Haberler
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Vurularak öldürüldü

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Vurularak öldürüldü

Eski patrondan akılalmaz işkence! Dişleri kerpetenle çekildi

Eski patrondan akılalmaz işkence! Dişleri kerpetenle çekildi

"Hayırdır ne selası okunuyor?" deyince gündem oldu!

"Hayırdır ne selası okunuyor?" deyince gündem oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.