Bomba iddia! Şeyma Subaşı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz gecelerde görüldü! Sabahın ilk ışıklarına kadar...

MYNET- Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez de milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile gecelerde görüldü.

BODRUM'DA SÜRPRİZ YAKINLAŞ

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; EURO 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz Bodrum tatilinde Şeyma Subaşı ile karşılaşarak derin bir sohbete daldı.

BOMBA AŞK İDDİASI!

İddialara göre; saatler ilerledikçe oldukça samimi olan ikili, gece sonunda bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

İkilinin samimiyeti aşk dedikodularını da beraberinde getirdi.