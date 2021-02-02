Bora isminin anlamı nedir? Çok sayıda ünlü bu isme sahip! İşte yanına yakışan isimler

Anne ve baba olmaya hazırlanan aileler, bebekleri için isim seçimi yaparken detaylı bir araştırma içerisine giriyor. Bu noktada; ismin anlamından tınısına, analizinden soyadı ile uyumuna kadar çok sayıda detaya dikkat ediliyor. Bu noktada en önemli konulardan bir tanesi de anlamı. Bora ismi de ailelerin merak ettiği isimler arasında bulunuyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Bora isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Bora ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

BORA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Bu güzel isim genellikle toplumumuzda erkek ismi olarak kullanılıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin anlamı; genellikle arkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına olarak belirtiliyor. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor.

Bu isim Kur'an'da geçmiyor olsa da ailelerin çocuklarına bu ismi koymasının önünde bir engel bulunmuyor. İsim Türkçe kökenli olduğu için Kur'an'da geçme ihtimali olmuyor. Bu ada sahip çok sayıda ünlü isim de var. İşte bu isme sahip ünlülerin bir kısmı: