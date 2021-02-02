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Bora isminin anlamı nedir? Çok sayıda ünlü bu isme sahip! İşte yanına yakışan isimler

02.02.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Bora isminin anlamı nedir? Çok sayıda ünlü bu isme sahip! İşte yanına yakışan isimler

Aileler çocuklarına isim seçerken ismin anlamı ve analizi bakımından detaylı bir araştırma yapıyor. Her dönem popülerliğini koruyan isimlerden bir tanesi de Bora ismi. Bu nedenle Bora isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Bora ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

Anne ve baba olmaya hazırlanan aileler, bebekleri için isim seçimi yaparken detaylı bir araştırma içerisine giriyor. Bu noktada; ismin anlamından tınısına, analizinden soyadı ile uyumuna kadar çok sayıda detaya dikkat ediliyor. Bu noktada en önemli konulardan bir tanesi de anlamı. Bora ismi de ailelerin merak ettiği isimler arasında bulunuyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Bora isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Bora ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

BORA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Bu güzel isim genellikle toplumumuzda erkek ismi olarak kullanılıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin anlamı; genellikle arkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına olarak belirtiliyor. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor.

Bu isim Kur'an'da geçmiyor olsa da ailelerin çocuklarına bu ismi koymasının önünde bir engel bulunmuyor. İsim Türkçe kökenli olduğu için Kur'an'da geçme ihtimali olmuyor. Bu ada sahip çok sayıda ünlü isim de var. İşte bu isme sahip ünlülerin bir kısmı:

  • Bora Öztoprak (müzisyen)
  • Bora Akkaş (oyuncu)
  • Bora Duran (müzisyen)
  • Bora Cengiz (oyuncu)
  • Bora Sivri (oyuncu)

BORA İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Bora isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • B: Ön sezileri güçlü, sezgileriyle hareket edebilen
  • O: Gizliliği seven, gizemli
  • R: Sert yapılı
  • A: Enerjik, atılgan, canlı, hareketli

Sezgileri oldukça güçlü olduğu için bu isme sahip olan kişiler gelecekle alakalı belirsiz konulardan doğru kararlar alabiliyorlar. Gizemli görünmeyi ve özel hayatları hakkında her şeyi konuşmayı tercih etmedikleri için çevrelerinde genelde merak uyandırıyor ve bir çekicilik yaratıyorlar. Hümanist kişilikleriyle bilinen bu insanlar, sanat konusunda da oldukça yetenekli oluyorlar. Konforu seviyor olsalar da kendilerini ispatlamak konusunda da büyük bir özveri ortaya koyuyorlar.

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BORA İSMİNİN MANASI

Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde ve güncel Türkçe sözlükte yer alıyor. Türkçe kökenli ve erkeklerde kullanılabilen bu isim, TDK'nın kişi adları sözlüğünde belirtildiği haliyle "genellikle arkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına" manasını taşıyor. Güncel Türkçe sözlükte ise bu kelimenin anlamı "genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgâr" olarak geçiyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.

Önsezileri güçlü olan bu kişilerin yine de geleceğe dair önemli kararlar alırken biraz mantıklarıyla da hareket etmeleri önem taşıyor. Yaratıcılıklarını özgürce kullanabildikleri işlerde başarıya ulaşmaları ise kaçınılmaz oluyor. Kötü alışkanlıklarından kurtularak ve küçük detaylara takılmaktan vazgeçerek hem başarıya hem de mutluluğa ulaşmaları mümkün.

Bora isminin yanına yakışan isim olarak ise Can, Mert, Ateş, Mehmet, Ali, Akın, Tunç ve Tarık isimleri önerilebiliyor.

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