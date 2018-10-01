Boran Kuzum'dan hayranlarına Kamboçya teşekkürü

Genç oyuncu hayranlarına böyle teşekkür etti:

Hepinize doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim. En çok da çoğalan iyilikleriniz için teşekkür ederim. Bir insanı yapılan iyiliklerden başka bir şey daha mutlu, huzurlu hissettiremezmiş onu anladım. Doğum günüm için geçen sene adıma Afrika’da su kuyusu açtırıp, suya ihtiyacı olan bir köye yardımcı oldunuz. Bu sene de Kamboçya’da bir köydeki çocukların yemek ihtiyacını üstlenmişsiniz, Sakarya’da bir okula adıma sanat atölyesi yaptırıp, Yüksekova Avaşin Kütüphanesine kitap bağışı yapmışsınız. Nesli tükenmekte olan hayvanları sahiplenmişsiniz. Minnet duyuyorum yaptığınız iyiliklere beni vesile ettiğiniz için. Ben sevdiğim mesleği yaparken, işin ün kısmını hesaba katmamıştım, üzerinde durmamıştım. O zor yanını benim için kolaylaştırdınız, teşekkür ederim. Ben sevdiğim işi yapmaya sizin sevginizle daha da güçlü bir şekilde devam edeceğim, siz de hep sevgiyle kalın.





