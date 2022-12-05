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Boşanma aşamasındaki çiftler için emsal karar! Bunu yapan yandı: Hapis cezası...

05.12.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay'dan boşanmak üzere olan çiftlerle ilgili emsal karar. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvuran bir kadın eşinin, kendisine ait HTS kayıtlarını kendi telefonuna yönlendirdiğini öğrendi. Öğrendiği gerçekle sarsılan mağdur kadın, eşinden şikayetçi oldu. Mahkeme sanığı 2 yıl hapis ile cezalandırdı. Sanık eş durumu Yargıtay'a taşıyınca emsal nitelikte bir karar verildi.

Boşanma aşamasındaki çiftler için emsal karar! Bunu yapan yandı: Hapis cezası...

Boşanmak üzere olduğu eşine ait telefonun HTS kayıtlarını ele geçiren kocaya Yargıtay’dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, eşe ait GSM hattının son 6 aylık arama bilgilerini içeren kişisel veri çerçevesindeki HTS kayıtlarını kendi telefonuna yönlendirerek almanın ’verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçunu oluşturduğuna dikkat çekti.

KADIN HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanmak için Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Davacı koca, boşanmak üzere olduğu eşinin telefonuna ait HTS (Historical Traffic Search) kayıtlarını kendi telefonuna yönlendirdi. Durumun ortaya çıkmasıyla hayatının şokunu yaşayan mağdur kadın, asliye Ceza Mahkemesi’ne müracaat ederek kocasından şikayetçi oldu. Dedektif koca hakkında, ’Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan dava açıldı. Mahkeme, sanığı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık koca, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.

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Emsal nitelikteki kararda şu ifadelere yer verildi:

"Dosyaya göre; sanığın, adına kayıtlı cep telefonu numarası üzerinden boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı mağdur eşi adına kayıtlı cep telefonu numarasının son altı aylık arama bilgilerini içeren kişisel veri çerçevesinde olan HTS kayıtlarının gönderimini sağlaması ortadadır. Eyleminin TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir. Mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık müdafinin sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğine ilişkin sair temyiz itirazlarının reddine hükmedilmiştir. Suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK’nın 136. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun temel cezasının 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiği ve sanık hakkında alt sınırdan temel cezanın belirlendiğinin belirtilmesine rağmen sanık hakkındaki temel cezanın 2 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

HTS KAYITLARI NEDİR?

Historical Traffic Search (HTS) kayıtları, kişinin telefonundaki konuşmalar, mesajlaşmalar gibi verilerin bütünüdür. HTS kayıtları, anlaşılabilir dille kişinin telekomünikasyon yolu ile yaptığı haberleşmenin arama-aranma, mesajlaşma kayıtları, arama ve aranmalar yapıldığı esnadaki telefonun bulunduğu BAZ sinyal bilgileri, aramayı yapan tarafın karşı BAZ bilgilerinin toplu biçimde bir arada bulunduğu kısaca iletişim kayıtlarıdır.

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boşanma mahkeme hts

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