Boşanma nedeni sosyal medyada tartışma yarattı! Kocasının striptiz kulüpte ödeme yaptığını öğrenen kadın davayı açtı

İngiltere’de ismi açıklanmayan bir çiftin arasındaki ilginç anlaşmazlık boşanma davasına neden oldu. Sosyal medyadan kocasından ayrılmak isteme nedenini anlatan genç kadın, eşinin bilgisi dahilinde striptiz kulübe gittiğini söyledi. Eşinin erkek arkadaşlarıyla dışarı çıkarak eğlenmesinde herhangi bir sorun görmediğini ifade eden kadın, kocasının cebinde mekanda ödeme yaptığına dair bir fatura görünce boşanmaya karar verdi.

HESAPLARI ARKADAŞI ÖDEYECEKTİ

Arkadaşının bekarlığa veda partisine gittiği için kocasının herhangi bir hesap ödememesi gerektiğini savunan kadın, “O menüde neler olabileceğiniz hepimiz biliyoruz. Normalde içkiler ve yiyecekler için ödeme yapmaması gerekiyordu. Resmen beni aldattı. Bunu kabul edemem” dedi. Sosyal medya kullanıcıları arasından boşanma nedenini haklı bulanlarla birlikte genç kadının büyük tepkiler verdiğini söyleyenler de oldu.