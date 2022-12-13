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  4. İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Graman’a gelen itiraf şoke etti! “Sperm kanallarımı bağlattım. Sevgilim hamile olduğunu söylüyor”

İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Graman’a gelen itiraf şoke etti! “Sperm kanallarımı bağlattım. Sevgilim hamile olduğunu söylüyor”

13.12.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okuyucularının kimseyle paylaşamadığı sorunlarına çözüm bulmak için kendi köşesindedertleri dinleyen Jane O’Graman’a gelen itiraf bir kez daha gündem oldu. İsmi vermek istemeyen bir adam sperm kanallarının bağlatılması anlamına gelen vazektomi ameliyatı olmasına rağmen sevgilisinin kendisinden hamile olduğunu iddia ettiğini belirtti. Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen adam Jane O’Graman’dan yardım istedi.

İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Graman’a gelen itiraf şoke etti! “Sperm kanallarımı bağlattım. Sevgilim hamile olduğunu söylüyor”

İsmini açıklamak istemeyen bir adam sevgilisinin hamile olduğunu ve baba olmak üzere için hazırlandığını belirtti. Ancak ikili arasında oldukça büyük bir sorun vardı. Çünkü genç adam sağlık konusunda takıntılı olduğu için önceki yıllarda vazektomi ameliyatı olmuştu. Spermlerinin bağlatılması anlamına gelen bu ameliyatı sevgilisiyle paylaşmadığını ifade eden adam aynı zamanda cinsel birliktelik sırasında sürekli olarak korunduklarını anlattı. Sevgilisinin bebeğinin babasının kendisi olmasının mümkün olmadığını anlatan genç adam Jane O’Graman’a “Yalan söylüyor ve beni aldattığını biliyorum. Yıllardır şüphelerim vardı. Şimdi bunu bildiğimi ondan saklamaya devam etmeli miyim?” sorusunu yöneltti.

“GERÇEĞİ HEMEN SÖYLEMELİSİN”

Çiftlerin arasındaki meselelerin bir başkasını etkilemeye başladığı noktada tarafların gerçeği söylemesi gerektiğini belirten Jane O’Graman, “Bu bir oyun değil. Hamilelik konusunda ne yapacağına karar verebilmesi için ona gerçeği hemen söylemelisin. Üzgün olmanı anlıyorum ama daha fazla zaman kaybetme. Bebeğin sizin olamayacağını anlaması için ona mutlaka vazektomi ameliyatını açıkla” yanıtını verdi.

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