İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Graman’a gelen itiraf şoke etti! “Sperm kanallarımı bağlattım. Sevgilim hamile olduğunu söylüyor”

İsmini açıklamak istemeyen bir adam sevgilisinin hamile olduğunu ve baba olmak üzere için hazırlandığını belirtti. Ancak ikili arasında oldukça büyük bir sorun vardı. Çünkü genç adam sağlık konusunda takıntılı olduğu için önceki yıllarda vazektomi ameliyatı olmuştu. Spermlerinin bağlatılması anlamına gelen bu ameliyatı sevgilisiyle paylaşmadığını ifade eden adam aynı zamanda cinsel birliktelik sırasında sürekli olarak korunduklarını anlattı. Sevgilisinin bebeğinin babasının kendisi olmasının mümkün olmadığını anlatan genç adam Jane O’Graman’a “Yalan söylüyor ve beni aldattığını biliyorum. Yıllardır şüphelerim vardı. Şimdi bunu bildiğimi ondan saklamaya devam etmeli miyim?” sorusunu yöneltti.

“GERÇEĞİ HEMEN SÖYLEMELİSİN”

Çiftlerin arasındaki meselelerin bir başkasını etkilemeye başladığı noktada tarafların gerçeği söylemesi gerektiğini belirten Jane O’Graman, “Bu bir oyun değil. Hamilelik konusunda ne yapacağına karar verebilmesi için ona gerçeği hemen söylemelisin. Üzgün olmanı anlıyorum ama daha fazla zaman kaybetme. Bebeğin sizin olamayacağını anlaması için ona mutlaka vazektomi ameliyatını açıkla” yanıtını verdi.