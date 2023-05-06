Boşanmasını kutlamak için 22 metreden atladı! Güvenlik ipi kopunca hastanelik oldu

Brezilya’da yaşayan 22 yaşındaki Rafale dos Santos Tosta isimli bir adam boşanmasını kutlamak için Campo Magro’daki Lagoa Azul’da bungee jumping yapmaya karar verdi. 22 metre yükselikten atlayan talihsiz adam bir anda ipin kopmasıyla kendisini yerde buldu. Boynu ve beli kırılan Tosta hastaneye kaldırıldı ve yoğun bir tedavi sürecine alındı.

“HAYATIM ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Uzun ve zorlu geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmayı başaran Tosta yerel basına yaptığı açıklamada, “Her zaman çok sakin bir insan oldum ancak son dönemde işler değişti. Boşandıktan sonra hayattan mümkün olduğunda zevk almak için bir sürü çılgın şey denemeye karar verdim. Bu da onlardan biriydi” ifadelerini kullandı.

Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardıktan sonra yaşama karşı bakış açısının değiştiğini dile getiren Tosta, “Hayatı yeniden görmeye ve her şey için minnettar olmaya başlıyorsunuz. Uykum eskisi gibi değil. Uyuyamıyorum. Yardım almak zorunda kaldım. Krizler, kabuslar görmeye başladım ve uyumaya korkuyorum. Hayatım asla eskisi gibi olmayacak. Psikolojik destek alıyorum” dedi.