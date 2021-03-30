Boston Dynamics Stretch robotunu görücüye çıkardı! İşte özellikleri

Boston Dynamics robotları ile sık sık gündeme geliyor. Hatta firmanın paylaştığı videolar hala hafızalardaki yerini koruyor. Bu videoların bir kısmı kimileri için ürkütücü olsa da geleceğe daha umutlu bakmamıza da yardımcı oluyor. Zira ortaya çıkan ürünler, insanların hayatını kolaylaştırmak adına fazlasıyla yetenekli görünüyor. Bu ürünlerden özellikle Spot robot köpeği dikkat çekiyor. Bu robot köpek, teknolojik bir çoban köpeği olarak dahi kullanılabiliyor. Robot ayrıca, insanlar için riskli yerlere de girebiliyor. Boston Dynamics şimdi ise robot köpek Spot'a benzemeyen ancak alanında oldukça yetenekli olan yeni robotu Stretch'i tanıttı.

STRETCH BİRÇOK FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Stretch'in alanında oldukça yetenekli olduğunu söyledik. Zira robot, lojistik alanında faaliyet gösterebiliyor ve robot, saatte 800'den fazla kutunun yerini değiştirebiliyor. Böylece TIR doldurma ve boşaltma gibi günümüzde insan gücü gerektiren bazı faaliyetler, robot Stretch tarafından gerçekleştirilebiliyor. Boston Dynamics, Stretch için bir video da yayınlamış durumda.