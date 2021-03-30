HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Boston Dynamics Stretch robotunu görücüye çıkardı! İşte özellikleri

Boston Dynamics Stretch robotunu görücüye çıkardı! İşte özellikleri

30.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boston Dynamics, robot köpek Spot ve Atlas'ın ardından yeni robotu Stretch'i tanıttı. Stretch robotu, kutu taşıma konusunda son derece yetenekli.

Boston Dynamics Stretch robotunu görücüye çıkardı! İşte özellikleri

Boston Dynamics robotları ile sık sık gündeme geliyor. Hatta firmanın paylaştığı videolar hala hafızalardaki yerini koruyor. Bu videoların bir kısmı kimileri için ürkütücü olsa da geleceğe daha umutlu bakmamıza da yardımcı oluyor. Zira ortaya çıkan ürünler, insanların hayatını kolaylaştırmak adına fazlasıyla yetenekli görünüyor. Bu ürünlerden özellikle Spot robot köpeği dikkat çekiyor. Bu robot köpek, teknolojik bir çoban köpeği olarak dahi kullanılabiliyor. Robot ayrıca, insanlar için riskli yerlere de girebiliyor. Boston Dynamics şimdi ise robot köpek Spot'a benzemeyen ancak alanında oldukça yetenekli olan yeni robotu Stretch'i tanıttı.

Stretch robotu

STRETCH BİRÇOK FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Stretch'in alanında oldukça yetenekli olduğunu söyledik. Zira robot, lojistik alanında faaliyet gösterebiliyor ve robot, saatte 800'den fazla kutunun yerini değiştirebiliyor. Böylece TIR doldurma ve boşaltma gibi günümüzde insan gücü gerektiren bazı faaliyetler, robot Stretch tarafından gerçekleştirilebiliyor. Boston Dynamics, Stretch için bir video da yayınlamış durumda.

Rus robot şirketi hiper-gerçekçi insansı robotlar geliştiriyorRus robot şirketi hiper-gerçekçi insansı robotlar geliştiriyor

KUTULARI VANTUZ İLE TAŞIYOR

Söz konusu videoda, robotun kolileri bir vantuz vasıtasıyla tuttuğu ve böylelikle istenilen yere taşıdığı görülüyor. Hatta eğlenceli bir şekilde, Stretch'in Spot köpeği bile vantuzu ile tutup havaya kaldırdığı görülebiliyor. Boston Dynamics, Stretch robotunu sektörden gelen talep üzerine geliştirdiklerini belirtiyor. Robotun fiyatı henüz belli değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Messier 87 galaksisinin güncellenmiş anlık görüntüsü paylaşıldıMessier 87 galaksisinin güncellenmiş anlık görüntüsü paylaşıldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Messier 87 galaksisinin güncellenmiş anlık görüntüsü paylaşıldı

Messier 87 galaksisinin güncellenmiş anlık görüntüsü paylaşıldı

Apple başka bir dava ile karşı karşıya

Apple'a şok suçlama! Hatalı ürün mü sattı?

Ekran kartı fiyatları artmaya devam ediyor

Son 1 ayda fiyatları daha da arttı! İşte nedeni

LG V60 ThinQ 5G Android 11 güncellemesini alıyor

LG'nin akıllı telefonu için güncelleme müjdesi!

Realme GT Neo lansman öncesi görüldü!

Tanıtıma az kala ilginç bir gelişme yaşandı!

Xiaomi Redmi Note 10 5G'nin farklı bir sürümü ortaya çıktı

Xiaomi Redmi Note 10 5G'nin farklı bir sürümü ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.