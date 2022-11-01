Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Akşener, Mansur Yavaş... Hepsini geride bıraktı

Türkiye, iyiden iyiye seçim iklimine girdi. Cumhur ittifakının adayı Erdoğan'ın karşısına çıkacak aday noktasında birden farklı isim konuşuluyor. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü aday konumunda... Son seçim anketinde seçmene 'Sizce Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusu soruldu.
Ankete katılanların %22.8'i CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını verdi. %20.4 oy alan Mansur Yavaş listede ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener %7.6 oy alırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da %6.8 oranında kaldı.
Ankete katılanların %34.6'sı 'Sizce Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusuna Fikrim Yok / Hiçbiri yanıtını verdi. Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül de %0.3 oranında kaldı.