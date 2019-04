Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...

Not: Yazıda kullanılan görseller temsilidir.

İlk gün Anne evdeki tüm özel eşyalarını itinayla kutulara doldurdu.

Ertesi gün çağırdığı nakliye şirketi tüm eşyalarını yeni evine taşıdı. Sonuncu gün içinse Anne’in daha ilginç planları vardı. Son kez evinin yemek odasında oturdu, tüm mumları yaktı, güzel bir müzik açtı ve eski evindeki son yemeğinin keyfini çıkardı.

Yemeğini bitirdikten sonra, evdeki tüm odaları tek tek dolaştı Anne.

Ancak bu evle vedalaşmak için yapılan masum bir gezinti değildi… Gezintisini tamamlayan Anne daha sonra son kez mutfağı toparladı ve 37 yılını geçirdiği eve veda edip ayrıldı.

Ben ve yeni sevgilisi yeni evlerine taşındıklarında ilk birkaç gün boyunca her şey mükemmeldi.

Ancak yavaş yavaş evin içinde kötü bir koku yayılmaya başladı. Ben ve sevgilisi kokuyu gidermek için akla gelebilecek her şeyi yaptı, kokunun kaynağı olabilecek her şeyi temizlettiler ve yıkadılar. Evdeki tüm havalandırmaları kontrol ettiler, içinde herhangi bir hayvan ölüsü olup olmadığına baktılar. Evdeki tüm halıları yıkattılar ve evin her yerine hava temizleyiciler taktırdılar. Ardından evde haşere kontrolü yaptırdılar.