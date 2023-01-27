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  4. Böyle canilik görülmedi! Uykusunu böldüğü için 11 aylık oğlunun kafasını kesti

Böyle canilik görülmedi! Uykusunu böldüğü için 11 aylık oğlunun kafasını kesti

27.01.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’nın Accra şehrine bağlı Ugep bölgesinde yaşayan Blessing Eno isimli bir anne 11 aylık bebeğin kafasını kesme suçuyla tutuklandı. Bebeğinin kötü ruh tarafından gönderildiğini ifade eden anne, oğlunun gece uykusunu bölmesi üzerine öfkelenerek yatağından kalktı ve bir anda çocuğuna saldırdı.

Böyle canilik görülmedi! Uykusunu böldüğü için 11 aylık oğlunun kafasını kesti

Gana’nın Accra şehrinde gerçekleşen bir olay akıllara durgunluk verdi. Ülke gündemine yerleşen olayda Blessing Eno isimli bir anne 11 aylık oğlunu öldürme suçundan tutuklandı. Trajik olayın detayları adeta kanları dondurdu. Annenin oğlunu gece uykusunu böldüğü gerekçesiyle öldürdüğü ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre annenin şizofreni hastası olduğu belirtilirken, Eno polise verdiği ifadesinde iki çocuğunun katledilmesi için kendisine emir verildiğini söyledi. Polislere durumu ihbar eden görgü tanığı ise annenin minik bebeğini kafasını kestikten sonra 8 yaşındaki çocuğuyla birlikte kanların ortasında oturduğu belirtti.

BÖLGEDE İNFİAL YARATTI

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Olayın durulmasının sonrasında tepkiler çıp gibi büyürken anne Eno tutuklanarak çevre karakoluna götürüldü. Karakola götürülmek için polis arabasına bindirildiği sıra çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan Eno linç edilmekten son anda kurtarıldı.

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cinayet Gana bebek

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