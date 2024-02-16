Böyle hediye görülmedi! Evini satıp eşine altından buket yaptırdı.... 'Aman Dilan görmesin kıskanır'

Sosyal medyadan bir kuyumcu tarafından paylaşılan Sevgililer Günü hediyesi görenleri şaşkına çevirdi. Bir adamın evini satarak eşine altından buket yaptırdığını ifade eden kuyumcu gönderisine, "4 kilogram ağırlığında olan buketimiz. Bir esnaf abimiz iki evini satıp eşine 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi aldı" yorum yaptı.

Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dilan görmesin kıskanır" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten evlerini mi satmış? Nasıl kafa?" yorumunu ekledi.