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    4. Böyle hediye görülmedi! Evini satıp eşine altından buket yaptırdı.... 'Aman Dilan görmesin kıskanır'

    Böyle hediye görülmedi! Evini satıp eşine altından buket yaptırdı.... 'Aman Dilan görmesin kıskanır'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.02.2024 07:48 | Son Güncelleme:
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    Bir kuyumcunun sosyal medyadan paylaştığı görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde evini satarak eşine 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak altında buket yaptıran adam çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları hediye karşısında şaşkına dönerken, "Aman Dilan görmesin kıskanır" yorumları yapıldı.

    Sosyal medyadan bir kuyumcu tarafından paylaşılan Sevgililer Günü hediyesi görenleri şaşkına çevirdi. Bir adamın evini satarak eşine altından buket yaptırdığını ifade eden kuyumcu gönderisine, "4 kilogram ağırlığında olan buketimiz. Bir esnaf abimiz iki evini satıp eşine 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi aldı" yorum yaptı.

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    Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dilan görmesin kıskanır" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten evlerini mi satmış? Nasıl kafa?" yorumunu ekledi.

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