Böyle meydan okuma ne görüldü ne de duyuldu! Havai fişek kutusunun üzerine oturdu... Arkadaşları yakınca kabusu yaşadı

MYNET|DIŞ HABERLER Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde inşaat işçisi olan Shabarish, evden çıktıktan sonra evinden çıktıktan sonra 6 arkadaşıyla karşılaştı. Burada arkadaşlarının daveti üzerine onlarla alkol almak için masalarına oturdu. Saat 21.30 sıralarında arkadaş grubu Shabarish'i bir havai fişek meydan okumasına davet etti. Arkadaşları Shabarish'e patlayan havai fişek varilinin üzerine oturmayı başarması üzerine ona otomatik bir araç alma sözü verdi.

Shabarish sonunda meydan okumayı kabul etti ve diğerleri fitili yakmaya başlarken havai fişek varilinin üzerine oturdu. Hemen ardından havai fişekler patladı. Birkaç dakika sonra grup geri döndü ve Shabarish'in baygın bir şekilde yerde yattığını gördü.

Olay yerinde alınan bilgiye göre, Shabarish'in kalçasında, karnında ve kalçasında ciddi yanıklar oluştu, yaralanmalar son derece ciddiydi. Hastaneye zamanında varmasına rağmen yaraları çok ağırdı ve günlerce süren acı verici tedavi sonrasında kurbanın ölümüne yol açtı.