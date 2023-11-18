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    4. Böyle meydan okuma ne görüldü ne de duyuldu! Yılana 'beni ısır' diye bağırdı... Dilini uzatıp ısırmasına izin verince hayatını kaybetti

    Böyle meydan okuma ne görüldü ne de duyuldu! Yılana 'beni ısır' diye bağırdı... Dilini uzatıp ısırmasına izin verince hayatını kaybetti

    18.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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    Hindistan'da yaşayan 22 yaşındaki Rohit Jaiswal isimli bir adam yılanla bir meydan okuma yapmak isterken ölümle dans ettiğinin farkında bile değildi. Elinde tuttuğu bir yılana 'beni ısır' diye bağıran adam daha sonrasında dilini yılana doğru uzattı. Yılanın dilini ısırması sonucu zehirlenen 22 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

    MYNET-DIŞ HABERLER Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Rohit Jaiswal isimli bir adam, yıkım tanrısı Shiva'yı taklit ederken yakaladığı bir yılana meydan okudu. Elinde tuttuğu yılana önce vuran daha sonrasında ise 'beni ısır' diye bağıran adam meydan okumanın limitlerini aşarak yılanın kendisini dilinden ısırmasını sağladı. Bir cep telefonuyla kaydedilen anlarda Jaiswal, dilini ısıran yılanın zehri nedeniyle hayatını kaybetti.

    OTOPRSİYE GÖNDERİLDİ

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    Söz konusu görüntülerin sosyal medyada viral olması üzerine yetkililer ısırması sonucu öldüğü bilgisi verilen Jaiswal'in cansız bedenini otopsi için adli tıbba gönderildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan yılan
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