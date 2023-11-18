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    4. Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından tanımadığı bir kişi çıkınca ne yapacağını şaşırdı

    Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından tanımadığı bir kişi çıkınca ne yapacağını şaşırdı

    18.11.2023 09:35 | Son Güncelleme:
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    İskoçya'da yaşayan ismi açıklanmayan 22 yaşındaki bir anne, bir yaşında oğluyla birlikte arkadaşını ziyarate gittikleri sırada cep telefonundan gelen uyarıyla şaşkına döndü. Dijital bebek telsizinin bağlı olduğu uygulamadan telefonuna bir bildirim gelen kadın görüntüyü açtığında ise yatağının altından tanımadığı bir kişinin çıktığını gördü. O anlarda büyük bir korku yaşayan kadın hemen polise haber verdi.

    MYNET-DIŞ HABERLER 1 yaşındaki bebeğine göz kulak olmak için kurulan izleme sistemi evde olmadığı bir sırada onu evdeki hareket konusunda uyarmıştı. Bebek monitöründeki canlı yayını kontrol ettiğinde yatağının altından çıkan ve üzerine tırmanan bir adamın hareket sensörünü tetiklediğini görünce dehşete düştü. Korku ve şaşkınlık içinde, olayı hemen polise bildirdi.

    KAN İZLERİNİ GÖRDÜ

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    Tanımadığı bir kişinin evindeki halıları, çaydanlığı ve merdiven korkuluklarını kan lekesiyle kapladığını görünce şaşkına dönen kadın, "Kamera, herhangi bir hareket konusunda beni uyarmak için telefonuma bağlı. Alarm çaldığında canlı yayına baktım ve bu adamın ayaklarının yatağımın ayakucundan dışarı çıktığını gördüm. Suç mahalli gibiydi" dedi.

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    Tanımadığı kişinin ne kadar süredir evinde olduğuna dair herhangi bir fikrinin bulunmadığını belirten kadın yaşadığı durumun kendisine bir travmaya neden olduğunu ve eve gitme konusunda büyük bir korku yaşadığını dile getirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İskoçya bebek telsizi
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