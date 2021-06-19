Böyle sevgi görülmedi! Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral öpmelere doyamadı

Bensu Soral, üniversite okumak için İstanbul'a geldiği dönemde aklında oyunculuk yapmak yoktu. Ama oyuncu ablası Hande Soral'ın çevresindekiler onu bu yola sokmaya kararlıydı. Öte yandan, ablasının yoğun çalışma şartlarını gören Bensu Soral, gelen tüm teklifleri teker teker reddetmeye başladı. Sonunda, teklifler reddedilemez seviyeye gelince 2012 yılında yayınlanan "Yol Ayrımı" dizisiyle sektöre adım attı. Kısa sürede herkesin dikkatini çeken ve başrollere sıçrayan Bensu Soral, "Tatlı Küçük Yalancılar" ve "İçerde" gibi dizilerle bir yıldıza dönüştü. Ama pandemi ile birlikte reklam projelerine ağırlık vermeye başladı ve kendini geri çekti. Uzun dinlenme süresini sona erdiren proje ise Kubilay Aka'yla başrolü paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisi oldu. Sıradan romantik komedilerden epey farklı olan "Cam Tavanlar", Bensu Soral'ın oynadığı Leyla karakteri üzerinden kadınların iş yerinde yaşadığı ayrımcılığı anlatıyor. Bu rolle yıldızı tekrar parlayan Bensu Soral'ın mutluluğu da Instagram paylaşımlarına yansımaya başladı.