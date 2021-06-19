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Böyle sevgi görülmedi! Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral öpmelere doyamadı

19.06.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bensu Soral, eğlenceli Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Bu kez, sevmeye doyamadığı köpeğinin tatlı hallerini paylaştı.

Böyle sevgi görülmedi! Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral öpmelere doyamadı

Bensu Soral, üniversite okumak için İstanbul'a geldiği dönemde aklında oyunculuk yapmak yoktu. Ama oyuncu ablası Hande Soral'ın çevresindekiler onu bu yola sokmaya kararlıydı. Öte yandan, ablasının yoğun çalışma şartlarını gören Bensu Soral, gelen tüm teklifleri teker teker reddetmeye başladı. Sonunda, teklifler reddedilemez seviyeye gelince 2012 yılında yayınlanan "Yol Ayrımı" dizisiyle sektöre adım attı. Kısa sürede herkesin dikkatini çeken ve başrollere sıçrayan Bensu Soral, "Tatlı Küçük Yalancılar" ve "İçerde" gibi dizilerle bir yıldıza dönüştü. Ama pandemi ile birlikte reklam projelerine ağırlık vermeye başladı ve kendini geri çekti. Uzun dinlenme süresini sona erdiren proje ise Kubilay Aka'yla başrolü paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisi oldu. Sıradan romantik komedilerden epey farklı olan "Cam Tavanlar", Bensu Soral'ın oynadığı Leyla karakteri üzerinden kadınların iş yerinde yaşadığı ayrımcılığı anlatıyor. Bu rolle yıldızı tekrar parlayan Bensu Soral'ın mutluluğu da Instagram paylaşımlarına yansımaya başladı.

Sevmelere doyamadı

Bensu Soral,

Bensu Soral'ın hayatta en çok değer verdiği şeylerden biri de hayvanlar. Evinde iki kedi ve iki köpek besleyen ünlü oyuncu, hayvan sevmeyen insanları da hayatına sokmuyor.

Bensu Soral,

Sık sık köpeği Bruno'yu paylaşan Bensu Soral, bugün de onu öpmelere doyamadığı anları paylaştı.


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