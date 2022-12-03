Böyle taşınma ne görüldü ne duyuldu! Yaşlı adamı eviyle birlikte götürdüler... 24 kişi omuzlarında taşıdı

Filipinler’in Zamboanga del Norte bölgesinde yerel halk çocuklarının yakınına taşınmak isteyen yaşlı bir adam yardım etmek için ilginç bir yol seçti. 24 kişilik bir grup 2 metre yüksekliğindeki evin alt kısmında bulunan çıkıntılarından omuzlarına alarak taşınmaya başladı. Taşınma işlemi tam 2 saat sürdü.

ALKIŞLARLA YÜRÜDÜLER

Karısı öldükten sonra yalnız kaldığı için çocuklarının yakında yaşamak isteyen yaşlı adamın evinin taşınmasına ait görüntüler sosyal medyada 2 milyondan fazla görüntülendi. Söz konusu görüntülere, “Nazik jest 2 saat sürdü, yerel halk yol boyunca alkışlarla yürüdüler ve yol boyunca birkaç kez mola verdiler” notu eklendi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü jest karşısında duygulandıklarını belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kelimenin tam anlamıyla ev taşımak” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İzlerke çok duygulandım” yorumunu yaptı.